Un Valencia BC al 100% ante el examen de Leganés

Sin confianzas y con ganas de afianzar la mejora mostrada en el último partido. Así afronta el Valencia Basket su partido de este sábado ante el Innova-tsn Leganés a domicilio, un rival de la parte media de la tabla que puede crear problemas como local a pesar de que hasta la fecha ha perdido en sus cuatro precedentes contra las taronja.

Tal es así que tanto Rubén Burgos como Raquel Carrera coinciden en destacar que solo podrán sacar la victoria si están al 100% de su nivel. "Sin duda, es un equipo que está rindiendo por encima de los pronósticos, que normalmente son erróneos al inicio de temporada, merecidamente clasificado para la Copa de la Reina y visitamos su cancha, que siempre ha sido complicada. Recuerdo haber estado en el Pabellón Europa desde el año de Liga Femenina 2 y ahora ya pues al 100% para competir con la máxima exigencia. Yo creo que nos va a tocar dar nuestro 100% si queremos que el partido caiga a nuestro lado”, señalaba Burgos.

Carrera añadía que "es un equipo que está haciendo un gran trabajo, al final están compitiendo muy bien, se han metido también en la Copa de la Reina para ser un equipo que recién ha ascendido, yo creo que está haciendo un papel impresionante y vamos a tener que estar al cien por cien”.

Solo una baja

Rubén Burgos tendrá la baja de una de sus jugadoras profesionales en este partido. Leo Fiebich se perderá los próximos partidos a causa de una lesión muscular en el isquiotiobial, pendiente de evolución. El resto de las jugadoras profesionales estarán disponibles y completan la expedición de once.

Raquel Carrera, en el partido de la semana pasada ante el Joventut. / Eduardo Ripoll

Precedentes

Los precedentes entre Valencia Basket e Innova-TSN Leganés en LF Endesa son pocos, puesto que solo han coincidido dos temporadas en la máxima categoría. En la campaña 21-22 el equipo madrileño ascendió y estuvo dos cursos en LF Endesa. En ese periodo hubo cuatro enfrentamientos con un 4-0 para Valencia Basket. El triunfo más amplio en territorio madrileño fue un 59-91 en la temporada 22-23. Remontándonos a la Liga Femenina 2 en las temporadas 2016-17 y 2017-18, cada equipo se llevó un triunfo por temporada y todos ellos fueron a domicilio. Esta campaña el partido de ida se lo llevó Valencia Basket, por lo que el balance global en la máxima categoría es de un 5-0.

Victoria taronja en el Roig Arena (89-59)

El Valencia Basket consiguió la victoria en el partido de ida en el Roig Arena. Desde la confianza, la defensa y compartiendo el balón, el conjunto taronja no dio opción al combinado madrileño. La jugadora taronja más valorada fue Leonie Fiebich con 13 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 23 de valoración. Por el lado visitante la mejor fue Aminata Sangare con 17 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 18 de valoración.

16-5 en LF Endesa

Valencia Basket llega a esta jornada 22 de la LF Endesa con un 16-5, con la tercera posición de la tabla afianzada. En estos momentos lidera Spar Girona con un 19-2, seguido de Casademont Zaragoza con un 18-3. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis con un 14-7 en cuarto lugar y a Perfumerías Avenida con un 12-9 en quinta posición.

Cuatro jornadas para la Copa de la Reina

Solo quedan cuatro jornadas antes de que se dispute la Copa de la Reina de Tarragona. Cuatro jornadas para llegar con buenas sensaciones para el siguiente reto de esta temporada. En esas cuatro jornadas Valencia Basket primero visita a Leganés, después recibirá a Cadí La Seu la semana que viene y después viajará a la pista de Lointek Gernika el viernes 6 de marzo, tras el cual habrá un parón por la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de este año. Posteriormente, el domingo 22 Valencia Basket recibirá a Spar Girona como la antesala a la Copa de la Reina, que se celebrará del 26 al 29 de marzo.

El rival: Innova-tsn Leganés

El equipo madrileño es una de las grandes sorpresas de la temporada. Como equipo recién ascendido consiguió su billete para la Copa de la Reina en una disputada lucha por la octava plaza de la clasificación. Una posición que ha conseguido mantener durante esta segunda vuelta, pese a que ahora sufre una racha de tres derrotas consecutivas con un balance de 10-11. Su próximo reto, además de hacer un buen papel en Copa, es conservar esa octava plaza para aspirar a los playoffs de la LF Endesa.

Respecto al partido de ida ha habido un pequeño cambio en la plantilla. En diciembre el club anunciaba la marcha de Elena Bosgana tras finalizar de mutuo acuerdo la vinculación que les unía. En su lugar incorporaron a Nikola Dudasova, base-escolta eslovaca de amplia trayectoria, que llegaba desde Umana Reyer Venezia.

Respecto al parte de bajas, la única duda es la de Brianna Herlihy, que lleva un mes sin jugar con el equipo.

Las jugadoras más destacadas son Maya Dodson, que promedia 11,3 puntos, 7,3 rebotes y 14,6 de valoración y Aminata Sangare, que está produciendo una media de 13 puntos, 10 rebotes, 1 robo y 17 de valoración.