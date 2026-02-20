Copa del Rey en València: El objetivo de alcanzar los 70 millones de impacto económico

La ciudad de Valencia acoge hasta el domingo en el flamante Roig Arena una nueva edición de la Copa del Rey de la ACB, un torneo que la organización espera llevar a otra dimensión, con el objetivo de llegar a los 70 millones euros de impacto.

"Lo que genera esta Copa es gordo", admitió este martes José Miguel Calleja, director general de la ACB, en un encuentro con los medios. El impacto directo de este torneo, explicó, aunque varía según la sede oscila entre los 20 y los 25 millones de euros y si se tienen en cuenta cuestiones de imagen o de marca puede elevarse hasta los 70 millones.

"La previsión es que se superen. Esperamos superar los retornos de las anteriores ediciones", afirmó. Entre las razones: el atractivo de Valencia, el hecho de que el torneo no se juegue en la ciudad desde hace más de veinte años y también el imán que supone el Roig Arena.

Un pabellón de 365 millones

Inaugurada en septiembre, la instalación fue impulsada por el empresario y máximo accionista del Valencia Basket, Juan Roig, en un proyecto global de 400 millones de euros, de los que 365 se destinaron a la construcción y puesta en marcha de un recinto que es uno de los más modernos de Europa, si no el que más, y que se compara con los de las franquicias de la NBA. "El pabellón es perfecto para montar un evento así. Es muy fácil. Montas en medio día o en un día lo que en otro te cuesta dos o tres", destacó.

Con una capacidad de 15.600 espectadores en 'modo baloncesto', que crece hasta los 20.000 en 'modo concierto, el recinto puede marcar un hito en la Copa, que tiene su máxima afluencia en los 15.465 espectadores que en 2017 asistieron en el Fernando Buesa Arena de Vitoria a la semifinal entre el Baskonia y el Real Madrid.

Aforo de otras ediciones

El aforo aumentará por tanto respecto a las últimas ediciones. El Gran Canaria Arena que acogió el torneo en 2025 tiene un aforo de 11.500, el Martín Carpena, sede de 2024, unos 11.300 y el Olímpic de Badalona, que lo fue en 2023, unos 12.750. Los 1.700 metros cuadrados de pantallas LED del recinto deben llevar también el torneo a otra dimensión tecnológica.

El trofeo de la Copa del Rey de baloncesto en el pabellón Roig Arena. / Francisco Calabuig

Diez mil aficionados de fuera de la provincia de Valencia acudirán a la cita, lo que ya supone un nuevo récord en la competición, según detalló la ACB. De hecho, habrá representación de los doce equipos no clasificados, en algunos casos con hasta 80 seguidores.

También ha habido récord en la lista de espera de seguidores que no pudieron adquirir su abono: 25.000 personas. Algo parecido ha pasado en los profesionales que cubrirán el torneo, hay acreditados unos 225 pero las peticiones superaron las 400. El torneo se retransmitirá en 153 países o territorios de los cinco continentes.

Pero Valencia espera a muchos más visitantes que abonados a la Copa. Calleja dijo que asumen que habrá miles de aficionados que acudan sin tener entradas para vivir la experiencia desde fuera.

Esa es una de las razones que ha llevado a potenciar la 'Fan Zone', un espacio de más de noventa mil metros cuadrados junto al Roig Arena de entrada libre y en el que habrá conciertos, partidos y concursos de baloncesto, actividades y espacios para clubes y patrocinadores. Además este sábado por la mañana acogerá el 'Encuentro entre aficiones'.

También se juega la Minicopa

Otro de los atractivos que fomentará la presencia de aficionados sin abono es la Minicopa Endesa, un torneo paralelo de categoría infantil que celebra su vigésimo segunda edición y por el que pasaron en su día ahora estrellas como Ricky Rubio, Luka Doncic, Victor Wembanyama, entre muchos otros.

Noticias relacionadas

Este torneo tendrá también otra dimensión respecto a ediciones anteriores porque hasta las semifinales se disputará en la colindante Fonteta, la histórica casa del Valencia Basket hasta este verano, con capacidad para hasta ocho mil espectadores y la final será en el propio Roig Arena. La entrada para todos los partidos será gratuita.

Suscríbete para seguir leyendo