Los descartes de Pedro Martínez ante el Real Madrid

El Valencia Basket se mide este sábado al Real Madrid en la primera de las semifinales de la Copa del Rey y lo hace de nuevo con la plantilla al completo, por lo que Pedro Martínez se ve obligado a hacer tres descartes otra vez.

En el que será el cuarto enfrentamiento entre ambos esta temporada (Supercopa, Euroliga, Liga Endesa y Copa del Rey), los de Pedro Martínez buscarán la que sería su sexta final de Copa del Rey, después de que disputaran la última hace ya nueve años.

López-Arostegui lanza a canasta antes del Valencia Basket - Real Madrid de Copa. / F. Calabuig

Los 12 convocados

La lista de convocados por Pedro Martínez es la siguiente: Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello

Noticias relacionadas

Por tanto, el técnico taronja repite los mismos descartes que en el primer partido de la Copa del Rey ante el Joventut, en el que ya se quedaron fuera Omari Moore, Yankuba Sima e Isaac Nogués.