COPA DEL REY
Los descartes de Pedro Martínez ante el Real Madrid
El técnico vuelve a tener que dejar a tres jugadores fuera en el partido ante el Real Madrid
En juego, el billete para una final histórica en el Roig Arena
El Valencia Basket se mide este sábado al Real Madrid en la primera de las semifinales de la Copa del Rey y lo hace de nuevo con la plantilla al completo, por lo que Pedro Martínez se ve obligado a hacer tres descartes otra vez.
En el que será el cuarto enfrentamiento entre ambos esta temporada (Supercopa, Euroliga, Liga Endesa y Copa del Rey), los de Pedro Martínez buscarán la que sería su sexta final de Copa del Rey, después de que disputaran la última hace ya nueve años.
Los 12 convocados
La lista de convocados por Pedro Martínez es la siguiente: Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello
Por tanto, el técnico taronja repite los mismos descartes que en el primer partido de la Copa del Rey ante el Joventut, en el que ya se quedaron fuera Omari Moore, Yankuba Sima e Isaac Nogués.
- ¿Quién es Renzo Saravia y qué puede aportar el nuevo fichaje del Valencia CF?
- El Valencia Basket cede ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Minicopa como segundo de grupo
- Corberán perfila el once para Vila-real con el regreso de Danjuma
- El Valencia CF se fija en el efecto Guedes
- Córdoba, la provincia argentina que late y conecta con el Valencia CF
- Caso cerrado: el Valencia CF ficha a Renzo Saravia
- La Premier League suspira por delantero valenciano de moda
- El Valencia CF espera hoy a su último fichaje: Renzo Saravia