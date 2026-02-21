En Directo
DIRECTO | Sigue el Valencia Basket - Tirma Gran Canaria de las semifinales de la Minicopa en SUPER
Los taronja quieren su billete para la final frente al Real Madrid
València
📅 Calendario y partidos de la Minicopa Endesa 2026
Llegan las semifinales de la Minicopa después de que cuatro de los ocho participantes, divididos en dos grupos, hayan pasado al penúltimo escalón hacia el título. Los dos primeros de cada grupo accedieron a semifinales, mientras que el resto jugará partidos de clasificación. Ahora, Valencia Basket y Gran Canaria buscan billete para la final que, tras disputar las fases previas en La Fonteta, se jugará en el Roig Arena y donde ya espera el Real Madrid.
Fases clave del torneo:
- Miércoles 18 – Viernes 20: fase de grupos
- Sábado 21: semifinales y partidos de posiciones
- Domingo 22: tercer puesto y gran final (Roig Arena)