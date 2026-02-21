Pedro Martínez: "Tenemos que tragarnos este veneno y superar esto cuanto antes"

Pedro Martínez, no podía ocultar su decepción y tristeza en la rueda de prensa posterior al partido ante el Real Madrid que dejaba cruelmente fuera de la final a su equipo. Al margen del análisis deportivo, el técnico resaltó la necesidad de recuperarse anímicamente: "Hemos perdidido de forma muy amarga, ahora tenemos que ver cómo superamos esto y seguimos adelante para afrontar todo lo que tenemos aún por delante".

Una derrota cruel

El entrenador del Valencia Basket reconoció que no era fácil explicar lo sucedido:"Es un momento duro para nosotros, por el desenlace del partido. Cuesta mucho hacer una valoración que no esté marcada por el resultado. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer durante muchos minutos, en máximos de rendimiento".

Pese a la derrota Martínez se mostró orgulloso del trabajo de su equipo: "Hemos tenido momentos en ataque muy buenos, en defensa muy buenos. Hemos llevado el partido donde queríamos, especialmente en el último cuarto. Al final se te escapa el partido porque el deporte y el baloncesto en particular tiene que hasta que no se acaba pueden pasar muchas cosas. Nos ha salido cruz, momento duro. Estoy muy orgulloso de dos cosas: el esfuerzo de los jugadores, toca animarles, me va a costar, y luego, mis ayudantes son impresionantes. También me sabe muy mal por ellos", añadió.

Un final muy apretado

Un triple de Mario Hezonja destrozó las ilusiones de un Valencia Basket que se vio en la final durante muchos minutos. Preguntado sobre el estado anímico de Jean Montero, que durante muchos minutos lideró al equipo pero que no pdo culminar su actuación en los últimos segundos con una victoria, resaltó: "Jean (Montero) está como todos, ha sido un disgusto. Hay muchas formas de perder y la de hoy es bastante cruel. Es deporte y todos tienen que recuperarse de esto. Es una prueba que tenemos delante, ver qué respuesta damos a este disgusto que tenemos", afirmó.

El ténico tampoco quiso valorar la actuación arbitral: "No nos han ganado por el arbitraje, en los últimos minutos han sido mejores que nosotros. Tenemos que comer este veneno y prepararnos para lo siguiente. Es un disgusto más, de muchos que tienes, también tienes alegrías en una carrera. Y es lo que hay, mirando de cara a la derrota".

Martínez resltó que de nada sirve flagelarse por lo sucedido: "No vamos a estar todo el día hablando de esos segundos. A veces se ganan partidos increíbles y a veces se pierden partidos increíbles, entra dentro de la normalidad".

Josep Puerto lamentó la ocasión perdidad

El capitán del Valencia Basket, Josep Puerto, lamentó tras la eliminación de su equipo en semifinales de la Copa del Rey que no fueran capaces de cerrar el partido contra el Real Madrid y destacó que cometieron dos errores graves que un rival como el que tenían enfrente castiga.

"Se explica la derrota porque hemos hecho dos fallos cruciales al final de manera consecutiva y contra un equipo como el Real Madrid, que te castiga estos fallos, pierdes", afirmó en declaraciones a los medios.

"Han sido dos fallos graves al final y el Madrid tiene mucha experiencia y te castiga. Una pérdida y dejar solo a tirador que estaba caliente", añadió. "Nos sentimos mal. Qué te voy a decir", lamentó.