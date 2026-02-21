El Roig Arena acoge la final Valencia Basket-Real Madrid de la Minicopa Endesa con entrada gratuita

El Roig Arena acogerá mañana la final de la Minicopa Endesa, torneo nacional de categoría infantil que se está jugando estos días en paralelo a la Copa del Rey. El partido enfrentará al Valencia Basket y al Real Madrid, a las 13 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo.

El partido, preludio de la final de la Copa del Rey 2026, que tendrá lugar ese mismo día a las 19 horas, aterrizará en el Roig Arena tras una Minicopa que se ha disputado en la Fonteta. El Valencia Basket (que hoy ha vencido 88-79 al Tirma Gran Canaria) y el Real Madrid (que ha jugado con triunfo en el “clásico” ante el Barça por 65-58) se verán las caras.

De acceso gratuito , la apertura de puertas tendrá lugar a las 12 horas, con inicio del partido a las 13 horas.

