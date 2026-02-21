Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Roig Arena acoge la final Valencia Basket-Real Madrid de la Minicopa Endesa con entrada gratuita

El recinto valenciano se abrirá para todos los públicos hasta completar aforo

Valencia Basket suma su segunda victoria y estará en las semifinales de la Minicopa Endesa

Valencia Basket suma su segunda victoria y estará en las semifinales de la Minicopa Endesa / DAVID GRAU LLINARES

Claudia Arce

El Roig Arena acogerá mañana la final de la Minicopa Endesa, torneo nacional de categoría infantil que se está jugando estos días en paralelo a la Copa del Rey. El partido enfrentará al Valencia Basket y al Real Madrid, a las 13 horas, con acceso gratuito hasta completar aforo.

El partido, preludio de la final de la Copa del Rey 2026, que tendrá lugar ese mismo día a las 19 horas, aterrizará en el Roig Arena tras una Minicopa que se ha disputado en la Fonteta. El Valencia Basket (que hoy ha vencido 88-79 al Tirma Gran Canaria) y el Real Madrid (que ha jugado con triunfo en el “clásico” ante el Barça por 65-58) se verán las caras.

De acceso gratuito, la apertura de puertas tendrá lugar a las 12 horas, con inicio del partido a las 13 horas.

Descarga entrada: https://acb.com/docs/descarga/Copa2026/entradafinalminicopaendesa.pdf

