Sergio Scariolo: "Hemos ganado ante un gran equipo y en un gran pabellón"

Sergio Scariolo resaltó el mérito de haber superado en las semifinales de la Copa del Rey al anfitrión, el Valencia Basket, al que calificó como "un gran equipo". El técnico destacó que el partido pasará "a la historia" como uno de los mejores. "Ha sido un partido de los que se quedarán en la memoria histórica de la Copa del Rey".

El entrenador blanco reconoció que les había costado mucho superar el arrollador inicio del Valencia Basket: "Nos ha costado coger el ritmo del Valencia pero hemos sabido reaccionar y ganar el segundo, el tercer y el cuarto cuartos".

Un gran final del Real Madrid

Para Scariolo el triunfo no es fruto de la suerte, sino del trabajo: " Hemos tenido fe hasta el último momento. No ha habido ninguna carambola: buena defensa, buena decisión en ataque y acierto en la buena decisión", dijo en rueda de prensa. Auqnue reconoció que esta vez la suerte sí fue positiva para ellos: "Siempre hay un punto de suerte, igual que no la hemos tenido muchas veces este año. Con la fe pero también con el acierto de delante y atrás. Hezonja ha estado tremendo en esa capacidad de rematar las situaciones construidas por el equipo. Hay que meterla", añadió, elogiando al croata como decisivo.

Elogios para el Valencia Basket

Por otro lado, Scariolo también dio mérito al triunfo por superar a un gran rival. "No es fácil su situación, organizas la Copa, tienes un equipazo, han respondido muy bien. Ganarle a un equipo tan bueno tiene doble mérito", afirmó, confiando en hacer una buena final por la experiencia del equipo blanco en estos partidos.

Noticias relacionadas

Sobre la que será su primera final en su segunda etapa en el Real Madrid, resaltó: "Es la primera oportunidad de llegar a una final y lo hemos conseguido, no puedes ilusionarte, ni siendo el Real Madrid. El trabajo ha sido bueno pero tienes que ganar un título, y queda mucho camino. Tengo muchos jugadores que han jugado partidos de este tipo de partidos. El bautizo de fuego lo han tenido, los que no han tenido un partido como este", terminó.