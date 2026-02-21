El Valencia Basket destroza al Innova-TSN Leganés

El Valencia Basket ha arrollado al Innova-TSN Leganés en su visita al conjunto madrileño con un marcador de escándalo. Las taronja alcanzaron los cien puntos en el marcador final del partido y le endosa una diferencia de 40 puntos a su rival. Una distancia que siempre estuvo cercana a los veinte puntos hasta el tramo final, cuando las pupilas de Rubén Burgos apretaron el acelerador. El Valencia Basket además de disfrutar de un porcentaje de acierto en triples muy alto, casi todas las jugadoras sumaron su granito de arena en forma de puntos para cerrar una victoria que pone el 17-5 en su casillero en Liga Femenina Endesa. Leti Romero y Kayla Alexander (16 puntos) fueron las más destacadas en anotación, secundadas por los 14 puntos y los 5 rebotes de María Araújo.

El partido se quedó sin historia pronto y es que las taronja salieron a la pista del Leganés con las ideas claras y una marcha más que las locales. Con un 0-9 de parcial comandado por Elena Buenavida y Leti Romero, el Leganés despertó e intentó acercarse en el marcador para no perder comba. Sin embargo el acierto exterior de Valencia Basket fue haciendo mella. Las taronja reconocían con facilidad la defensa que les planteaban las madrileñas y castigaban con triples rápidos en transición en los primeros seis minutos.

Un triple de María Araújo para poner el 12-28 en el primer cuarto hacía que la taronja fuera la octava jugadora que anotaba en el primer parcial del partido. ¡Ocho taronja estrenaron su casillero en el primer cuarto! A partir de ese momento se rompió el partido, ya que otro triple de Araújo y uno de Alexander de forma consecutiva mandaba la diferencia por encima de los 20 puntos.

El Innova TSN-Leganés quiso ponerse al nivel de su rival y el segundo parcial arrancó con mucho desacierto a canasta en ambos equipos. No fue hasta el 22-49 cuando un triple cortó la dinámica taronja para volver a apretar antes del descanso. Una diferencia que ya no bajaría y que se marcharía por encima de los 30 puntos durante la segunda mitad.

El descanso frenó el acierto taronja, pero la diferencia se hizo insalvable

Evidentemente la segunda mitad fue otro cantar, con parte del trabajo adelantado en el primer acto, Valencia Basket continuó circulando bien el balón y castigando a las locales al contragolpe. El Innova-TSN Leganés intentaba reaccionar, pero Rubén Burgos cortaba cualquier intento de remontada con un tiempo muerto tras un 7-0 de parcial. Un parón que dio aire de nuevo a las taronja, replicando el parcial y dejando el partido visto para sentencia en el último cuarto.