Valencia Basket peleará por la Minicopa en el Roig Arena después de tumbar en semifinales a Tirma Gran Canaria

El Valencia Basket estará en la final de la Minicopa y peleará por el título este domingo en el Roig Arena, pabellón donde los ‘chavales’ sueñan con jugar en un futuro mientras despuntan y hacen soñar a sus aficionados con el campeonato.

Los taronja no solo quieren ser anfitriones, sino salir victoriosos de una Minicopa donde están deleitando a sus asistentes. Consiguieron ganar frente a Tirma Gran Canaria después de un partido en el que fueron de menos a más, pero, una vez le pillaron el punto al partido, se sintieron cómodos y superiores sobre el parquet.

Pese a ello, los canarios se mostraron superiores en los primeros compases, estando por encima de su adversario en el marcador, hasta que Monsolís, amagando y tirando desde la línea de tres, recortó diferencias para acabar el primer cuarto 16-18.

Sin embargo, la inferioridad no lastró a un Valencia Basket incomodado por Sembene, que provocó una ventaja de 6 que no descolocó a los locales. Por ello, se soltaron sobre la madera, jugaron con soltura y acertaron desde la línea de tres, mostrando una solidez que les hizo llegar al descanso con un parcial de 25-14.

Un resultado de 41-32 provocó que el descanso se postulase como un tiempo para reflexionar y dar una vuelta a las pizarras. Gran Canaria, por momentos, se sintió en la lona y en las embestidas de Kona vio su salvación, ya que ayudó a los suyos a mirar de frente a un Valencia Basket que no dio su brazo a torcer.

No obstante, cuando mejor apuntó la semifinal para los taronja, debido a que afrontaron el último cuarto con 66-54, Sembene estiró a los suyos y Feliz insufló a los suyos la mentalidad de no tirar la toalla.

Aunque el marcador no redujo apenas sus diferencias, la energía de los visitantes supuso una presión añadida para Valencia Basket, pero, impulsados por una Fonteta entregada, calmaron las aguas y asestaron dos zarpazos determinantes: un triple de Amandi, que colocó el 81-72, y una canaste de Furnemont para enfriar una reacción después de que Kona hiciese el 82-76.

Noticias relacionadas

Finalmente, Valencia Basket acabó ganando 88-79 para delirio de una afición que llenará las gradas de la Fonteta para ver a los ‘chavales’ conquistar la Minicopa.