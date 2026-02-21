Copa del Rey Valencia 2026
El Valencia Basket prolonga la maldición del anfitrión
Desde 2002 ningún equipo local ha podido conquistar la Copa del Rey en su casa
EFE
La maldición del anfitrión de la Copa del Rey de baloncesto, por la que ningún equipo organizador logra levantar el título, se ha vuelto a cumplir este año, y ya van 24 seguidos, tras la eliminación del Valencia Basket, que perdió en la primera semifinal disputada en el Roig Arena ante el Real Madrid (106-108).
El último anfitrión ganador, en 2002
La última vez que un equipo anfitrión levantó el título fue en 2002, cuando el Baskonia se proclamó campeón en el Buesa Arena tras derrotar al Barça en la final. Antes que los vitorianos, solo lo había logrado el CAI Zaragoza, en la primera fase final de Copa del Rey (temporada 1983-84).
El Valencia Basket, eliminado en casa
El conjunto 'taronja' llegaba este sábado a la cita tras haber abierto la temporada con la conquista de la Supercopa y desde la segunda posición en la Liga Endesa y la tercera de la Euroliga. En total, ha disputado ya 50 partidos con un balance de 35 triunfos y 15 derrotas, es decir un 70% de victorias pero hoy se vio superado por el Real Madrid en un apretado final.
El año que viene, el equipo taronja tendrá otra nueva oportunidad de poner fin a la maldición del anfitrión ya que el Roig Arena volverá a acoger la fase final de la Copa del Rey.
EDICIÓN ANFITRIÓN RESULTADO
Valencia 2026 Valencia Basket Semifinales
Gran Canaria 2025 Dreamland Gran Canaria Semifinales
Málaga 2024 Unicaja Cuartos de final
Badalona 2023 Joventut Semifinales
Granada 2022 - -
Madrid 2021 Real Madrid Subcampeón
Málaga 2020 Unicaja Subcampeón
Madrid 2019 Estu y Real Madrid Cuartos y Final
Gran Canaria 2018 Herbalife Gran Canaria Semifinales
Vitoria-Gasteiz 2017 Baskonia Semifinales
A Coruña 2016 R.N. Monbus Obradoiro Cuartos de final
Gran Canaria 2015 Herbalife Gran Canaria Cuartos de final
Málaga 2014 Unicaja Cuartos de final
Vitoria-Gasteiz 2013 Caja Laboral Semifinales
Barcelona 2012 FC Barcelona Regal Subcampeón
Madrid 2011 Real Madrid Subcampeón
Bilbao 2010 Bizkaia Bilbao Basket Cuartos de final
Madrid 2009 Real Madrid y MMT Estu Cuartos de final y semifinales
Vitoria-Gasteiz 2008 TAU Cerámica Subcampeón
Málaga 2007 Unicaja Cuartos de final
Madrid 2006 Real Madrid Semifinales
Zaragoza 2005 - -
Sevilla 2004 Caja San Fernando Semifinales
Valencia 2003 Pamesa Valencia Semifinales
Vitoria-Gasteiz 2002 TAU Cerámica Campeón
Málaga 2001 Unicaja Cuartos de final
Vitoria-Gasteiz 2000 TAU Cerámica Cuartos de final
Valencia 1999 Pamesa Cerámica Cuartos de final
Valladolid 1998 Fórum Valladolid Semifinales
León 1997 León Caja España Semifinales
Murcia 1996 CB Murcia Semifinales
Granada 1995 - -
Sevilla 1994 - -
A Coruña 1993 - -
Granada 1992 - -
Zaragoza 1991 CAI Zaragoza Cuartos de final
Gran Canaria 1990 - -
A Coruña 1988-89 - -
Valladolid 1987-88 Fórum Filatélico Valladolid Semifinales
Tenerife 1986-87 Cajacanarias Cuartos de final
Barcelona 1985-86 FC Barcelona Tercero
Badalona 1984-85 Ron Negrita Joventut Subcampeón
Zaragoza 1983-84 CAI Zaragoza Campeón
