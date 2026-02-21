Valencia Basket - Real Madrid, en directo | la Copa del Rey 2026, resultado y narración en vivo

Podría ser perfectamente el último y decisivo partido de la Copa del Rey, pero tendrá que conformarse con ser una 'final anticipada' en la ronda de semifinales. Valencia Basket y Real Madrid se miden este sábado a partir de 18:00 horas por un puesto en la gran final del domingo. El duelo que estaba destinado a darse, más tarde o más temprano, entre los dos equipos más en forma del baloncesto español.

Ambos cumplieron los pronósticos, Valencia Basket con algo más de apuros ante Joventut, y el Real Madrid en modo apisonadora frente a Unicaja. Pero el pasado, pasado es y poco o ningún peso va a tener en los 40 minutos que separan a ambos conjuntos de disputar el próximo domingo la final del torneo del KO.

Nate Reuvers y Jaime Pradilla, en el partido de cuartos ante el Joventut. / F. Calabuig

Pedro no quiere presión

El entrenador de Valencia Basket, minutos antes del entrenamiento de este viernes, atendió a los medios para analizar el partido y si una cosa quiso dejar clara es que solo hay un favorito y es el Real Madrid: "Sabemos que el Real Madrid tiene la obligación de ganar, pero nosotros tenemos la ilusión de competir y tratar de sacar un partido muy difícil contra un rival top. Ellos son los favoritos, claro, pero nosotros también tenemos la ilusión de competir y dar lo mejor de nosotros".

Aún así, Pedro Martínez no quiso adoptar el papel de víctima y destacó que, si están al cien por cien, tienen opciones: "Nosotros no vamos a ser víctimas propiciatorias. Si estamos bien físicamente, tenemos opciones de competir". Sobre el estado anímico de su plantilla, expresó que "estamos bien, animados, compitiendo, con muchas ganas de hacer un gran partido" y dejó claro que "si competimos como entrenamos, podemos tener alguna opción".

Pedro Martínez, durante un partido / F.Calabuig

Las estadísticas del Valencia Basket - Real Madrid

A lo que tendrá que imponerse Valencia Basket es a los precedentes coperos, que sonríen claramente al Real Madrid. Seis veces se han visto las caras en la competición del KO y las seis han caído del lado blanco. Los taronja tratarán de poner fin a esa racha con el apoyo del Roig Arena, que si bien tendrá un aspecto equitativo en las gradas, contará con una mayoría taronja que llevará en volandas a sus jugadores.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Real Madrid de Copa del Rey en el Roig Arena

El Valencia Basket luchará contra el poderoso Real Madrid por meterse en la gran final del domingo. Las semifinales entre taronja y blancos son el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 18:00h en un duelo que se emitirá por DAZN. También podrás seguirlo en directo en Superdeporte.es

¡YA ESTÁN LOS DOS EQUIPOS EN EL ROIG ARENA! ¡MENOS DE DOS HORAS PARA QUE ARRANQUE EL PARTIDO!

Fiesta copera en el Roig Arena: las aficiones se reúnen antes de las semifinales