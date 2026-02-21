El Valencia Basket, subcampeón del ‘Partido de las Aficiones de CaixaBank’

El Valencia Basket logró el segundo puesto en la primera edición del ‘Partido de las Aficiones de CaixaBank’ que se disputó este viernes en l’Alqueria del Basket. Una iniciativa que refuerza el vínculo de la entidad con las aficiones y su apoyo al baloncesto. En esta primera edición, han participado equipos de aficionados de Valencia Basket, Kosner Baskonia, UCAM Murcia y La Laguna Tenerife. Todos ellos cuentan con el patrocinio de CaixaBank. Y el formato fue eliminatorio, con dos semifinales, final y partido por el tercer y cuarto puesto, para garantizar que todas las aficiones pudieran así disputar, al menos, dos encuentros. Viviendo una experiencia competitiva completa, como sus ídolos.

Por parte del Valencia Basket, quienes defendieron la elástica taronja fueron Jesús Roig, Javier Viguer, Mara de la Cruz, Cora Alcaina, Fernando Crespo, Elena Martínez, Fernando Martínez y Rafael Alcaina.

Así con todo, la cita arrancó a las 10.30 horas con el primero de los partidos, que enfrentó al Valencia Basket y al La Laguna Tenerife y que se resolvió en favor de los anfitriones por 36-30. Mientras, la segunda semifinal cruzó a Kosner Baskonia y UCAM Murcia, con victoria para el conjunto alavés con un marcador de 41-34 y con una actuación muy destacada de Unax Rico, que logró anotar cinco triples y se erigió como el MVP.

Puesta en escena top

Cabe señalar que la puesta en escena fue al más puro estilo de las grandes noches de baloncesto universitario. Los jugadores fueron saltando uno por uno a la cancha mientras sonaba por megafonía el nombre y dorsal de cada uno de los participantes Los participantes iniciaron la disputa del partido en las mismas condiciones que si se tratara de un partido oficial, con árbitros incluidos. Todo con un poso profundo de hermanamiento, que es lo que buscaba esta jornada, y que ha quedado reflejado con el intercambio de banderines entre equipos.

El equipo del Valencia Basket en el Partido de las Aficiones de CaixaBank. / CaixaBank

Tercer y cuarto puesto

La lucha por el tercer y cuarto puesto estuvo protagonizada por UCAM y La Laguna Tenerife, decantándose la balanza finalmente en favor del conjunto murciano por 29-49. La final, por su parte, puso en liza a Valencia Basket y Kosner Baskonia con victoria finalmente para el conjunto vitoriano por 28-38. El Kosner Baskonia se corona así como ganador de esta primera edición del Partido de las Aficiones de CaixaBank, con el Valencia Basket como subcampeón.

En la entrega de premios, todos los participantes quisieron destacar la buena sintonía y el buen ambiente que vivieron durante toda la jornada. Javier Viguer, uno de los participantes de esta experiencia por parte del combinado valenciano, apuntó que “es un orgullo haber tenido la oportunidad de disfrutar de una experiencia única, que nos ha permitido sentir el deporte desde dentro, lucir los colores de nuestro equipo y compartir una jornada marcada por el respeto, el compañerismo y la ilusión”.

El propósito del evento

Por su parte, la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García, ha querido incidir en el objetivo de esta acción. “En CaixaBank estamos convencidos de que el deporte es una poderosa herramienta para transmitir valores y conectar a las personas. Con esta idea como base, promovemos y respaldamos iniciativas como el Partido de las Aficiones de CaixaBank, una propuesta que trasciende lo meramente deportivo y sitúa en el centro aquello que da verdadera identidad a los clubes: su afición”, ha apuntado García.

Con el ‘Partido de las Aficiones de CaixaBank’, la entidad financiera a través de las herramientas de patrocinio promueve experiencias únicas que acercan a la sociedad los valores del deporte, poniendo en primer plano a quienes, temporada tras temporada, dan vida a las gradas y apoyan a los suyos: la afición.

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español

CaixaBank es patrocinador de múltiples canteras de baloncesto en España, tanto profesionales como amateurs. A través de la vinculación con los equipos, CaixaBank promueve la práctica y la promoción del baloncesto para equipos de formación y escuelas de baloncesto en todo el territorio de influencia. Mediante estos acuerdos CaixaBank fomenta la participación en competiciones oficiales de dichos equipos, así como la organización de campus, concesiones de becas a jóvenes deportistas y formación de entrenadores.

Además, la entidad financiera es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.

En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones del país. Prueba de ello es la apuesta como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de 2014 celebrada en España, la colaboración con la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino celebrada en Tenerife el año 2018, el Eurobasket femenino que se disputó en Valencia en 2021 o el histórico compromiso con el Circuito 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012, una de las competiciones de referencia del deporte base que ha congregado a 64.000 jugadores de todas las edades y que ha recibido más de 475.000 visitantes tras realizar 143 paradas en más de 50 ciudades españolas a lo largo de su historia.

Con motivo de la Copa del Mundo Masculina celebrada en España 2014, la FEB y CaixaBank unieron esfuerzos con el fin de fomentar un programa de voluntariado deportivo que trascendiera la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. Hoy en día, el programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de cerca de 25.000 voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos oficiales de baloncesto organizados por la FEB.