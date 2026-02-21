Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¡FINAL! El Valencia Basket pasa a la final de la Minicopa después de ganar a Tirma Gran Canaria con mucha solidez

Los taronja ya tienen su billete para la pelea por el título, que será frente al Real Madrid

Valencia Basket ante el Real Madrid en la Minicopa.

Valencia Basket ante el Real Madrid en la Minicopa. / ACB

Redacción SD

València

📅 Calendario y partidos de la Minicopa Endesa 2026

Llegan las semifinales de la Minicopa después de que cuatro de los ocho participantes, divididos en dos grupos, hayan pasado al penúltimo escalón hacia el título. Los dos primeros de cada grupo accedieron a semifinales, mientras que el resto jugará partidos de clasificación. Ahora, Valencia Basket y Gran Canaria buscan billete para la final que, tras disputar las fases previas en La Fonteta, se jugará en el Roig Arena y donde ya espera el Real Madrid.

Fases clave del torneo:

  • Miércoles 18 – Viernes 20: fase de grupos
  • Sábado 21: semifinales y partidos de posiciones
  • Domingo 22: tercer puesto y gran final (Roig Arena)
