Khaalia Hillsman, nuevo fichaje del Valencia Basket

Cinco días después del fichaje de Marija Lekovic, Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la pívot Khaalia Hillsman (31 años, EE. UU./Bulgaria, 1.96m) para que se incorpore al primer equipo femenino hasta final de temporada. La jugadora estadounidense con nacionalidad búlgara tiene experiencia internacional y llega procedente del Sichuan de la liga china, donde ha producido una media de 17,7 puntos, 8,5 rebotes, 2 asistencias y 22 de valoración por partido.

La jugadora ha superado ya la pertinente revisión médica, de la mano de Quirónsalud, y está preparada para incorporarse a los entrenamientos del equipo.

Formada en la Universidad en EE. UU.

Khaalia Hillsman nació en Carolina del Norte, EE. UU. Sus primeros pasos los dio en la Universidad de Texas A&M donde se formó entre 2014 y 2018. La jugadora fue ganando minutos y protagonismo cada año, finalizando la etapa universitaria como la novena jugadora con más puntos y quinta en rebotes de la historia de Texas A&M. También fue elegida en el segundo mejor quinteto de su conferencia en sus dos últimos años, en las temporadas 2016-17 y 2017-18, gracias a su promedio de 16,4 puntos y 14,4 puntos, respectivamente.

Carrera en el extranjero

La primera experiencia profesional de Hillsman fue en el AZS Poznan de la liga polaca, donde destacó con 16,7 puntos y 10 rebotes por partido, y donde estuvo durante una temporada. Posteriormente, tuvo una experiencia de dos años en Israel, con mucho protagonismo, y uno en Rusia con el Dynamo Moscow, en el que promedió 22,5 puntos y 12,3 rebotes por encuentro.

En el verano de 2022 pasó por la liga mexicana. La nueva temporada europea la arrancó en el TFSE-MTK Budapest húngaro, donde disputó ocho partidos con buenos números, antes de incorporarse al Antalya 07 Basketbol de la liga turca, donde no bajó sus guarismos de dobles dígitos de puntos y rebotes. Estuvo tres años en Turquía en distintos equipos, encadenando los veranos con la liga mexicana o la GWBA de Estados Unidos. En la temporada 24-25 en Besiktas disputó la fase previa de la EuroLeague Women en la que promedió 27 puntos y 7,5 rebotes en dos partidos, pero terminó compitiendo en EuroCup Women.

Esta campaña 2025-26 la comenzó Hillsman en el Crvena Zvezda serbio, con el que jugó la fase previa de la EuroLeague Women, que no logró superar su equipo, pese a su promedio de 14 puntos, 9,5 rebotes y 14,5 de valoración. La jugadora no continuó en el equipo de Belgrado y se marchó a China de la mano del Sichuan, con el que ha producido una media de 17,7 puntos, 8,5 rebotes, 2 asistencias y 22 de valoración por partido.

Internacional con Bulgaria

Desde 2025, la pívot juega con la selección de Bulgaria, con la que ha podido disputar dos fases de clasificación para el Eurobasket. En la de 2025 promedió 23,8 puntos, 11 rebotes y 27,3 de valoración y en la pasada ventana para el Europeo de 2027 hizo una media de 14,7 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 17,7 de valoración.

Trayectoria

2014-18 Universidad Texas A&M (EE. UU.)

AZS Poznan (Liga Polonia)

2019-20 Maccabi Haifa (Liga Israel)

2020-21 Maccabi Ramat Gan (Liga Israel)

2021-22 Dynamo Moscow (Liga Rusia)

2022 Fuerza Regia Femenil (Liga México)

2022-23 TFSE-MTK Budapest (Liga Hungría)

2022-23 Antalya 07 Basketbol (Liga Turquía)

2023 Chicago Sky (WNBA)

2023 Flint Lady Monarchs (GWBA de EE. UU.)

2023-24 Izmit Belediyespor (Liga Turquía)

2022 Fuerza Regia Femenil (Liga México)

2024-25 Besiktas (Liga Turquía y EuroCup Women)

2025 Crvena zvezda (Liga Serbia y FP EuroLeague Women)

2025-26 Sichuan (Liga China)

