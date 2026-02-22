El Valencia Basket corta a Alexander para renovar la pintura

Hay movimientos en el Valencia Basket. Este domingo 22 de febrero la entidad taronja ha decidido cerrar dos operaciones que se esperan importantes para el devenir del equipo femenino que dirige Rubén Burgos. Al fichaje de Khaalia Hillsman, pívot estadounidense con pasaporte búlgaro, hay que añadir la rescisión del contrato de Kayla Alexander.

Tras dos temporadas en el Valencia Basket Kayla Alexander y con buenos números en la rotación, este curso rondó los 8 puntos y 5 rebotes de media por partido (15:30 minutos por en cuentro). Ahora, con la llegada de Hillsman, se espera que el conjunto taronja mejore en podería interior con el cambio de pívots generado.

Khaalia Hillsman, refuerzo de lujo para el Valencia Basket de Rubén Burgos. / VBC

Comunicado oficial del Valencia Basket

Valencia Basket quiere agradecer Kayla Alexander su trabajo y profesionalidad durante sus dos temporadas en el Club, etapa que ahora acaba tras la rescisión por mutuo acuerdo de su contrato, que finalizaba al término de la presente temporada.

Kayla Alexander llegó en la temporada 24-25 para completar el juego interior del equipo taronja. La canadiense fue una pieza importante tanto en EuroLeague Women para alcanzar las semifinales de la competición por primera vez en la historia del Club, como en LF Endesa, donde fue la MVP de una final que ganó Valencia Basket, sumando su tercer título de liga consecutivo. La jugadora, por lo tanto, se marcha con el título de LF Endesa (2025).

En 74 partidos Kayla Alexander queda en los registros de Valencia Basket como 14ª en puntos con 762 y 10ª en rebotes con 421, lo que supone una media de 10,3 puntos y 5,7 rebotes por partido.

El Club quiere desearle la mayor de las suertes a Kayla en los próximos retos de su carrera deportiva y recordarle que siempre formará parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Kayla!