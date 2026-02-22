Copa del Rey Valencia 2026
La visita más taronja del Rey Felipe VI
El monarca presidió la Final de la Copa del Rey y visitó el Roig Arena de la mano de Juan Roig y una representación de jugadores y jugadoras del Valencia BC
La final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Baskonia que se ha saldado con la victoria del equipo vasco por 89-100, ha reunido en el Roig Arena este domingo 22 de febrero a numerosas personalidades encabezadas por SM el Rey Felipe VI que ha querido presenciar en directo la final. El monarca ha aprovechado su visita a València para conocer en persona todos los detalles del pabellón taronja, el Roig Arena. El propio Juan Roig, con cuyo patrimonio personal se ha erigido el monnumental Arena, ejerció de anfitrión. Felipe VI visitó algunas de las dependencias del Valencia Basket en ñel Roig Arena como la pista de entrenamiento anexa, el gimnasio y los vestuarios. Incluso llegó a sentarse en el vestuario en el lugar que ocupa Jaime Pradilla.
Felipe VI también saludó a una destacada representación de jugaadores y jugadoras de la primera plantilla masculina y femenina del Valencia Basket como Sergio de Larrea, Sako, Elena Buenavida, Crisina Ouviña o Awa Fam entre otros. Felipe VI consoló a lo taronja por su derrota en semifinales y les felicitó por el trabajo realizado. Juan Roig obsequió al monarca con una camiseta del equipo.
El Rey llegó al Roig Arena media hora antes del inicio del partido rodeado de grandes medidas de seguridad. Un dispositivo que se redobló tanto en las inmediaciones del pabellón como en los accesos, debido a la presencia del monarca.
Felipe VI fue recibido además de por Juan Roig por las principales autoridades políticas encabezadas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá y el director General de Deporte, Luis Cervera, entre otros. Tampoco faltaton el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes y el presidente de la ACB, Antonio Martín.
Felipe VI fue el encargado de dar los trofeos a los campeones y subcampeones en la ceremonia final que clausuraba la Copa del Rey 2026.
Mucho taronja pese a no estar en la Final
Aunque el Valencia Basket no pudo cumplir su sueño de jugar la Final de Copa en casa tras caer el sábado en semifinales frente al Real Madrid, numerosos aficionados taronja se dieron cita en las gradas del Roig Arena luciendo con orgullo los colores de su equipo. Un Roig Arena en elk que la afición del Baskonia ganó en número a la del Real Madrid. Además, muchos representantes de otros equkipos eliminados también se decantaron mayoritariamente por animar al conjunto vasco. La afición acabó coreando el nombre del Baskonia y disfrutando de la victoria del equipo vasco.
Homenaje a los equipos de la Minicopa
Al finalizar el tercer cuarto se rindió homenaje a los ocho equipos que han participado en la Minicopa Endesa. Los ocho capinates salieron al centroj de la cancha y recibieron la ovación del público. El capitán del Valencia Basket lukció el trofeo de subcampeones y el del Real Madrid, el de campeones.
