Más de 100.000 aficionados disfrutaron de la Copa del Rey en el Roig Arena

La Copa del Rey de Baloncesto se despedía de València el pasado domingo coronando al Kosner Baskonia y firmando un éxito de organización. El primer gran evento deportivo en la historia del Roig Arena no ha defraudado dejando una gran imagen de València y de una instalación deportiva a la altura de las mejores de Europa. La Copa del Rey congregó en sus cuatro días de competición a un total de 101.399 espectadores lo que supone una cifra histórica. Más de 100.000 aficionados disfrutaron de la Copa en las gradas.

Sólo faltó, y por muy poco, superar el récord histórico de asistencia a un final de Copa del Rey. Un total de 15.314 aficionados asistieron el domingo a la Final entre el Baskonia y el Real Madrid. València se quedaba a tan sólo 152 espectadores de establecer el récord de un partido copero.

El Roig Arena supera con éxito su primer gran evento deportivo / M. A.Polo / VBC

La barrera de los 15.000 espectadores

En toda la historia de la Copa del Rey de Baloncesto, sólo se había superado en dos ocasiones la barrera de los 15.000 aficionados en partido copero y en la Copa de València, se rebasó esa barrera en los cuatro días de competición. Solo dos pabellones habían alcanzado esos guarismos. El Palau Sant Jordi registró 15.128 espectadores en el Clásico de la final del 2012, mientras que el récord que se ha quedado muy cerca de batir el Roig Arena son los 15.465 que aglutinó el Buesa Arena en la trepidante eliminatoria de semifinales del 2017 entre Baskonia y Real Madrid con victoria en la prórroga para los blancos (99-103).

Donde València sí batió de largo el récord de asistencia fue en la Minicopa Endesa. Un total de 7.143 aficionados asistieron a la Final entre el Valencia Basket y el Real Madrid que también se disputó en el Roig Arena.

Balance muy positivo

Víctor Sendra, director General del Roig Arena, hace un balance muy positivo de la primera de las dos ediciones de la Copa del Rey que de forma consecutiva acogerá el Roig Arena: "Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido la Copa del Rey, y aquí quiero destacar el gran trabajo en conjunto de nuestro equipo y el de la ACB para tratar de dar la mejor experiencia a las aficiones y conseguir que esta copa fuera memorable".

Noticias relacionadas

La Copa volvió a demostrar la gran deportividad que se vive entre las aficiones de los distintos equipos, como resaltó Sendra: "El ambiente de hermandad entre las aficiones, los grandes partidos que se han disputado y una muy buena asistencia de público son algunas de las claves que han permitido que hayamos asistido a una gran Copa del Rey". El director del Roig Arena ya piensa en la Copa de 2027 que de nuevo se celebrará en el Roig Arena tras el acuerdo alcanzado con la ACB: "Esta Copa nos pone el listón muy alto para la próxima edición que acogeremos el 2027".