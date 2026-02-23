Isaac Nogués se concentra con la selección absoluta

La selección absoluta dirigida por Chus Mateo afronta esta semana una nueva Ventana FIBA con motivo de la fase de Clasificación para la Copa del Mundo 2027 que se celebrará en Catar.

El combinado español se ha concentrado este lunes 23 de febrero, en Guadalajara, para preparar el primer partido contra Ucrania, que se disputará el viernes 27 en la localidad de Riga (Letonia) a las 14:00 horas. Al día siguiente, #LaFamilia pondrá rumbo a Oviedo y comenzará a preparar el segundo partido de la Ventana. Un nuevo encuentro frente a Ucrania que se disputará el lunes 2 de marzo, a las 20:30 horas, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Nogués y Cárdenas, en la selección

En la concentración con España está el jugador taronja Isaac Nogués. Pese a que en las Ventana no participan jugadores de equipos que disputan la Euroliga, en el caso de Nogués, uno de los que con mayor asiduidad descarta Pedro Martínez, el club ha dado permiso para que vaya con la selección y siga adquiriendo experiencia y disfrute de minutos de calidad. Nogués ya ha sido intenacional absoluto en dos ocasiones. Allí coindidirá con otro taronja, Álvaro Cárdenas, cedido esta temporada al Peristeri griego.

Nogués a su llegada a la concentración / FEB

Los 16 jugadores convocados por Chus Mateo:

Izan Almansa (Real Madrid), 6 internacionalidades

Francis Alonso (Río Breogán), 7 internacionalidades

Ferrán Bassas (BAXI Manresa), 11 internacionalidades

Pep Busquets (Bàsquet Girona), 4 internacionalidades

Álvaro Cárdenas (Peristeri BC), 3 internacionalidad

Lluis Costa (Coviran Granada), 2 internacionalidades

Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), 45 internacionalidades

Miguel González (Casademont Zaragoza), sin internacionalidades

Fran Guerra (La Laguna Tenerife), 16 internacionalidades

Sergi Martínez (Bàsquet Girona), 3 internacionalidades

Isaac Nogués (Valencia Basket), 2 internacionalidades

Pierre Oriola (BAXI Manresa), 40 internacionalidades

Oriol Paulí (Hiopos Lleida), 15 internacionalidades

Álex Reyes (BAXI Manresa), 3 internacionalidades

Eric Vila (Dreamland Gran Canaria), 5 internacionalidades

Santi Yusta (Casademont Zaragoza), 27 internacionalidades

Jaime Fernández es el capitán de un equipo en el que repite la mayor parte de los jugadores convocados para la primera Ventana de clasificación. Un grupo que mezcla juventud y veteranía y que desató la ilusión el pasado noviembre con dos grandes victorias sobre Dinamarca y Georgia. Santi Yusta, en la mejor temporada de su carrera, volverá a ser uno de los líderes del equipo, junto a jugadores de gran impacto dentro y fuera de la cancha como Oriol Paulí, Francis Alonso o Fran Guerra, y jóvenes que ya son una realidad de #LaFamilia como Álvaro Cárdenas, Izan Almansa o Isaac Nogués. También cabe destacar el regreso a la Selección de Pierre Oriola, campeón del Mundo en 2019 y medalla de bronce en el EuroBasket de 2017 con #LaFamilia.