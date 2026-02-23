Liga F Endesa
Rubén Burgos, primer entrenador del Valencia Basket en llegar a 400 partidos
El técnico valenciano supera ya en más de 150 partidos a Pedro Martínez y sigue haciendo historia
Rubén Burgos volvió a dejar su nombre grabado en la historia del Valencia Basket. En la visita del primer equipo femenino a Leganés correspondiente a la jornada 22 de la LF Endesa, que se saldó con una contundente victoria taronja (60-100); el técnico valenciano alcanzó los 400 partidos al frente del banquillo ‘taronja’, convirtiéndose en el primer entrenador del club en alcanzar esta cifra sumando las etapas masculina y femenina.
La efeméride tendrá continuidad este domingo, cuando el entrenador reciba un reconocimiento antes del encuentro de LF Endesa frente a Cadí La Seu en el Roig Arena, en un homenaje que servirá para poner en valor una trayectoria única dentro de la entidad.
Coleccionista de títulos
Rubén Burgos es el técnico del ascenso del equipo femenino y el responsable de todos los títulos conquistados por la sección desde su creación. Bajo su dirección han llegado la EuroCup Women 2021, la Supercopa LF Endesa en 2021, 2023 y 2024, la SuperCup Women 2021, las ligas de 2023, 2024 y 2025 y la histórica Copa de la Reina 2024, consolidando al Valencia Basket como una de las grandes potencias del baloncesto español y europeo.
El pasado sábado, Burgos se convirtió oficialmente en el primer entrenador en alcanzar los 400 encuentros dirigidos en la historia del Valencia Basket. Ya en febrero de 2023 había pasado a ser el técnico con más partidos al frente del club, superando entonces el registro que ostentaba Miki Vukovic.
En este tiempo también se ha producido otro movimiento en la clasificación histórica de entrenadores. Pedro Martínez adelantó a Vukovic el pasado enero y ocupa actualmente el segundo puesto en número de partidos dirigidos en la entidad, siendo el primero en lo que respecta al equipo masculino.
Perfil y trayectoria de Rubén Burgos
Nacido en Ribarroja del Turia en 1979, Rubén Burgos ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la estructura del Valencia Basket tanto como jugador como entrenador. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, inició su trayectoria en categorías de formación antes de dar el salto al primer equipo masculino como entrenador ayudante, función que desempeñó durante varias temporadas en la Liga ACB y en competiciones europeas.
Su conocimiento interno del club y su perfil formador fueron claves para asumir, en 2018, el proyecto del nuevo equipo femenino desde su creación. Desde entonces, Burgos ha construido un bloque competitivo basado en la solidez defensiva, el ritmo alto y una fuerte identidad colectiva, acompañado de una gestión cercana del vestuario.
Bajo su liderazgo, el conjunto ‘taronja’ logró el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español femenino y, en apenas unos años, pasó de ser un equipo debutante a dominar el panorama nacional y levantar un título europeo.
