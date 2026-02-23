Valencia Basket busca el billete a las Finales del Adidas Euroleague Next Gen

El futuro también compite. Y el futuro del Valencia Basket vuelve a ponerse a prueba este fin de semana después de lograr el subcampeonato en la Minicopa Endesa de la que fue anfitrión. Los taronja afrontan una nueva participación en el torneo clasificatorio del Adidas Next Gen Euroleague, que se disputa en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) del 27 de febrero al 1 de marzo. Ocho equipos. Tres días. Un solo billete directo para la gran final de Atenas.

La cita no es una más y es uno de los eventos principales para que los ojeadores vean los primeros pasos de las futuras estrellas. Esta es la décima participación del Junior A del Valencia Basket en el torneo y la octava consecutiva. Una década formando talento y midiéndose a las mejores canteras de Europa, ahora con el trabajo que se hace en L'Alqueria del Bàsquet por bandera.

El premio es mayúsculo. El campeón en Emiratos Árabes Unidos acompañará al Cedevita Olimpija Ljubljana —ya clasificado tras ganar el torneo de Ulm— y a los vencedores de los torneos de Bolonia (13-15 de marzo) y de Belgrado (20-22 de marzo) en la fase final que se disputará en mayo durante la Final Four de la Euroliga en Atenas. Un escenario de élite. Y el Valencia Basket quiere estar ahí cinco años después.

Formato del torneo y grupos: tres días sin margen de error

El torneo preliminar del Adidas Next Gen en Abu Dhabi reúne a ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro. Solo los primeros clasificados disputarán la final por el título el domingo 1 de marzo. El resto jugará partidos de clasificación para determinar las posiciones finales. No hay segunda oportunidad.

GRUPO A

Aris Thessaloniki

Dubai Basketball

Real Madrid

Monaco

GRUPO B

London Lions

Valencia Basket

Zalgiris Kaunas

NextGen Team Abu Dhabi

El Valencia Basket quiere superar la segunda plaza de Múnich 2025

Para una cantera como la del Valencia Basket, acostumbrada a competir al máximo nivel nacional, el reto está en sostener el ritmo europeo y dar un paso adelante tras la segunda plaza conseguida en 2025 en Múnich, pero que no dio acceso a la fase final, después de encadenar tres quintos puestos consecutivos en ediciones anteriores. Los taronja alcanzaron la fase final en 2019 y 2021 (como anfitrión).

El equipo taronja afronta el torneo con la ilusión intacta. No es sencillo mantener la continuidad durante ocho participaciones consecutivas, pero el Valencia Basket lo ha logrado. Eso habla de planificación y de talento.Ahora competir en Abu Dhabi es un paso más en ese camino. El objetivo es claro: liderar el grupo, alcanzar la final del domingo y luchar por el billete a Atenas.

El club ha consolidado una estructura formativa que compite de tú a tú con potencias tradicionales del baloncesto europeo. Porque aquí se enfrentan proyectos de cantera que alimentan a equipos de Euroliga y en ese escenario el trabajo de base del Valencia Basket es excelente.

Algunas de las estrellas que pasaron por el Adidas Next Gen

El torneo junior de la Euroliga ha sido escaparate de talentos que hoy brillan en el baloncesto profesional. Muchos jugadores que han competido en este escenario han dado el salto a la máxima competición continental y a ligas nacionales de primer nivel en un torneo en el que nombres como Luka Doncic fueron nombrados MVP.

En los últimos años muchos jugadores que dieron sus primeros pasos en el Adidas NextGen bien han terminado jugando en la NBA o en equipos de Euroliga:

Usman Garuba (Real Madrid – ACB)

Deni Avdija (Portland Trail Blazers – NBA)

Joel Parra (FC Barcelona – ACB)

Hugo González (Boston Celtics – NBA)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers – NBA)

Alberto Abalde (Real Madrid - ACB)

Kasparas Jakucionis (Brooklyn Nets – NBA)

Egor Demin (Brooklyn Nets – NBA)

Nikola Jovic (Miami Heat - NBA)

Por otro lado muchos de ellos también han optado recientemente por marcharse al sistema universitario de Estados Unidos (NCAA) motivado por los NIL por los que los jugadores pueden rentabilizar su carrera sin ser profesionales, dándoles en algunos casos salarios más altos que en equipos de ACB o Euroliga. Algunos de ellos están llamados a salir en la primera ronda del próximo Draft de la NBA 2026.

James Nnaji

Dame Sarr

Henri Veesaar

Baba Miller

Motiejus Krivas

Neoklis Avdalas

En clave taronja algunos jugadores destacados que han pasado por el torneo con la camiseta del Valencia Basket; Guillem Ferrando, Sergio de Larrea o Lucas Marí.