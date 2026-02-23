El Valencia Basket ya conoce a uno de sus tres rivales en la próxima Supercopa

El Valencia Basket, tras caer ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey celebrada en el Roig Arena, mira ya hacia otros objetivos. Uno de ellos, aunque aún lejano, es la Supercopa Endesa que se celebrará a finales de septiembre o principios de octubre en sede todavía por determinar y que abrirá la próxima temporada. Los taronja, como vigente campeones y tras conquistar el trofeo de campeones de la Supercopa Endesa 2025, tienen plaza asegurada en la próxima edición, la de 2026 en la que defenderán el título logrado hace unos meses y que suponía la segunda Supercopa de su historia.

El Baskonia también logra plaza

La Supercopa tiene ya otro clasificado, y ese es el Kosner Baskonia. Con su triunfo de este domingo en la Copa del Rey de Valencia, el Kosner Baskonia consigue un doble premio ya que también se ha clasificado para la Supercopa 2026.

Una tercera plaza será para el campeón de la Liga Endesa y la cuarta dependerá de dónde se celebre la fase final de la Supercopa, en la que siempre participa el anfitrión. En caso de que la Supercopa se celebre en la sede del campeón de la Liga Endesa, o bien en València o Vitoria, cuyos equipos ya se han ganado deportivamente la plaza, el cuarto participante en la Supercopa sería el segundo clasificado en la Liga ACB y si también fuese ya uno de los equipos, clasificados, se pasaría la tercero y así sucesivamente.

A por la tercera Supercopa

El Valencia Basket conquistaba en Málaga el pasado septiembre el segundo título de campeones de Supercopa tras superar en la final al Real Madrid por 94-98 con Sergio de Larrea como VMP. Al contrario de lo sucedido el pasado sábado en las seminfinales de la Copa del Rey, en la Supercopa el Valencia Basket sí fue capaz de superar a los blancos y llevarse un trofeo que también habían conquistado en 2017. Este año, los taronja lucharán por revalidar el título y de momento, ya saben que uno de los rivales a batir será el Baskonia, el flamante campeón de la Copa del Rey.