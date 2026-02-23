El Valencia Basket sólo tiene un partido esta semana y será en casa del campeón de Copa

El Valencia Basket afronta una semana atípica post-Copa en la que sólo tiene en la agenda un partido y éste será además ante el flamante campeón de la Copa del Rey, el Kosner Baskonia. Los taronja visitarán la cancha vitoriana este jueves a las 20:30 horas en partido de Euroliga. Para el conjunto vasco, además, será el primer partido que disputen en casa ante su afición y por tanto, la fiesta está asegurada ya que a buen seguro que la afición del Baskonia llenará hasta la bandera el Buesa Arena para homenajear a los campeones de Copa, un trofeo que además conquistaban en València.

Dos equipos con sensaciones opuestas

Mientras Baskonia tendrá que gestionar la euforia y las intensas celebraciones tras conquistar su séptima Copa del Rey, el Valencia Basket tendrá que pasar página a la decepción de la eliminación en las semifinales, superar el dolor y centrarse en sumar una victoria en la cancha del conjunto vasco vital en sus aspiraciones de mantenerse en la parte alta de la clasificación continental. El Kosner Baskonia llegará pletórico de moral al duelo con los taronja pero pueden acusar el cansancio.

Polos opuestos también en la Euroliga

Independientemente de la distinta situación anímica de ambos equipos, a priori, la visita a Vitoria es una buena ocasión para que el Valencia Basket siga sumando en la Euroliga. Los taronja están en la parte más alta de la tabla como terceros clasificados con 18 victorias y 10 derrotas mientras que el Baskonia ocupa la antepenúltima posición, son decimoctavos con 9 victorias y 19 derrotas.

Parón en la Liga Endesa

Los taronja sólo tienen un compromiso de Euroliga esta semana ya que la Liga Endesa descansa, abre un paréntesis sin competición este fin de semana debido a los compromisos de la selección española en una nueva Ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo 2027 que se disputará en Catar. Entre los convocados por el seleccionador Chus Mateo está Isaac Nogués que este lunes se incorporaba a la concentración y que por tanto, no estará esta semana a disposición de Pedro Martínez.

Una semana para recperarse anímicamente / M. A. Montesinos

Una semana atípicamente tranquila

El conjunto taronja, acostumbrado a vivir muchas semanas de tres partidos, con doble jornada de Euroliga y Liga Endesa, afronta por tanto una semana atípicamente tranquila. Un 'descanso' que puede ayudar a recomponer anímicamente al equipo tras la decepción copera y recuperar la ilusión de cara a la fase decisiva de la Euroliga y la Liga Endesa, los dos grandes objetivos que aún tiene el conjunto valenciano por delante.

Tras el partido ante el Baskonia de este jueves 26 de febrero, el Valencia Basket no volverá a disputar un partido hasta una semana después, el 5 de marzo y será también de Euroliga ante el Zalgiris Kaunas en el Roig Arena.

La Liga Endesa, tras dos semanas de parón, primero debido a la celebración de la Copa del Rey y ahora por las Ventanas FIBA, la retomarán los taronja el domingo 8 de marzo también en el Roig Arena recibiendo al UCAM Murcia. A este paréntesis liguero el Valencia Basket ha llegado como segundo clasificado con un balance de 15 victorias y 5 derrotas a tres triunfos del líder, el Real Madrid. El duelo ante el Murcia se presenta también clave ya que los murcianos son los inmediatamente perseguidores de los taronja y ocupan la tercera posición de la tabla con 14-6.