El Circuit Ricardo Tormo amplÍa su aforo de cara al Gran Premio de MotoGP

El Circuit Ricardo Tormo pondrá a la venta cerca de 10.000 nuevas localidades para asistir al Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana que cerrará la temporada de MotoGP el próximo mes de noviembre.

Las entradas salieron a la venta durante el pasado Gran Premio, en noviembre de 2025 y en solo tres meses están ya cerca de agotarse. Como ya ocurrió el pasado año, el Circuit ampliará el aforo de las tribunas Naranja y Amarilla para poder ofrecer más entradas a los aficionados.

El campeonato del mundo de motociclismo celebrará sus primeras carreras en Tailandia el próximo 1 de marzo y tiene programados un total de 22 grandes premios por todo el mundo. Como cada año la temporada de MotoGP finalizará en el Circuit Ricardo Tormo para celebrar los títulos de los campeones del año 2026.

Miles de aficionados, en la recta de meta del Circuit Ricardo Tormo tras el último Gran Premio de MotoGP- / F. Calabuig

En las últimas temporadas, las gradas del trazado de Cheste han estado siempre llenas con afluencias de más de 90.000 espectadores en la jornada del domingo.

Las nuevas tribuna Amarilla Superior y tribuna Naranja Superior saldrán a la venta en la página web del Circuit a las 12 horas del miércoles 25 de febrero.

“Cada año tenemos que adelantar más la decisión de ampliar el aforo, el Gran Premio está plenamente consolidado y los aficionados al motociclismo nunca fallan en la fiesta final de MotoGP” ha indicado el director general del Circuit Nicolás Collado que ha avanzado que este año “el Gran Premio va a seguir ofreciendo muchas sorpresas y posibilidades para que los aficionados puedan vivir muy de cerca la acción de las carreras y el trabajo de pilotos y equipos”.