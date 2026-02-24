Fichaje del Valencia Basket para reforzar su juego exterior

Nuevo fichaje para el Valencia Basket. El conjunto valenciano ha anunciado este martes que ha alcanzado un acuerdo con la jugadora exterior Kendra Chery (24 años, Francia, 1.87m) para que se incorpore al primer equipo femenino hasta final de temporada. La alero francesa cuenta con experiencia tanto en LF Endesa como en competiciones europeas. Su último equipo ha sido el Hozono Global Jairis, con el que solo ha podido disputar cuatro partidos a causa de una lesión en la rodilla de la que ya está recuperada.

La jugadora ha superado la pertinente revisión médica, de la mano de Quirónsalud, y está preparada para incorporarse a los entrenamientos del equipo.

Inicio de su carrera profesional en Francia

Kendra Chery nació en Les Abymes, Francia. Comenzó su carrera profesional en la temporada 2018-19 en el Lyon ASVEL Féminin con 17 años. Ya en esa primera campaña tuvo la oportunidad de disputar EuroCup Women y fue campeona de la liga francesa. Tras esa primera experiencia, Chery se incorporó a Rochee Vendee Basket Club, donde siguió teniendo minutos tanto en liga francesa como en Eurocup. En la competición europea promedió 8,4 puntos, 6 rebotes y 10,4 de valoración por partido.

Amplia etapa en Basket Landes

En la temporada 2020-21 la exterior fichó por Basket Landes, donde estuvo durante cuatro cursos. En ese periodo Chery empezó a ganar experiencia en EuroLeague Women, competición que disputó los cuatro años. En la liga francesa se alzó con el título en 2021 y fue campeona de la Copa en 2022 y 2023.

Tiempo de jugar en el extranjero

La pasada campaña 2024-25, Chery salió por primera vez de Francia para disputar la LF Endesa con Lointek Gernika, donde coincidió con Awa Fam y Elena Buenavida, que estuvieron cedidas en el club vasco. Durante ese curso la francesa promedió 8 puntos, 4,6 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 7,6 de valoración por partido.

Esta temporada la alero se incorporó al KKZ Crvena Zvezda serbio, con el que jugó la fase previa de la EuroLeague Women, que su equipo no superó, y donde compartió vestuario con Yvonne Anderson y Khaalia Hillsman. Posteriormente, en octubre regresó a España de la mano de Hozono Global Jairis. Solo pudo disputar cuatro partidos a causa de una lesión en la rodilla. Desde entonces la jugadora ha estado trabajando en su recuperación y a principios de febrero el club murciano anunciaba su salida. Ahora, Chery se incorpora a Valencia Basket ya recuperada de su lesión.

Internacional con Francia

Chery es internacional con Francia desde categorías de formación, con algunos logros como el oro en el Europeo U16 de 2017 y la plata del Mundial U17 de 2018. Con la selección francesa absoluta ha disputado dos torneos clasificatorios y la Copa del Mundo de 2022.

