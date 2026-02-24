Pedro Martínez denuncia los errores arbitrales a favor del Real Madrid ante el Valencia Basket en la Copa del Rey

Parecía que ni Pedro Martínez ni ningún otro miembro de Valencia Basket iba a denunciar de forma pública el flagrante robo que sufrió Valencia Basket en las semifinales de la Copa del Rey frente al Real Madrid, pero finalmente ha sido el técnico taronja quien ha alzado la voz a través de sus redes sociales. Pedro, a lo largo de la tarde del martes, ha publicado fotos de tres momentos clave del partido que el equipo arbitral tuvo que solventar de una forma, pero que solventó de otra de manera injusta perjudicando gravemente a Valencia Basket.

El Madrid y las faltas, la mejor relación de amor

Fueron tres las jugadas que desataron la polémica: La primera, la clarísima falta antideportiva de Gabi Deck sobre Sergio de Larrea que el árbitro pitó como falta normal. La gravedad radica en que, minutos antes, Costello hizo una falta idéntica que los colegiados sí sancionaron como antideportiva. Para unos sí y para otros no. Curioso.

La segunda acción tiene que ver con otra falta, esta vez con el impune Tavares como protagonista. En un ataque del Real Madrid, el caboverdiano atropelló a De Larrea, que estaba plantado con ambos pies en la pista sin moverse ni un centímetro. El árbitro, que tenía otros planes, no solo no señaló falta de Tavares, sino que la pitó en defensa del jugador taronja. Surrealismo puro y duro.

Fuera clara para todos menos para el árbitro

Y la tercer acción que denuncia Pedro Martínez llegó en un momento clave: con VBC ganando de 11, Theo Maledon pisó visiblemente la línea de fondo, perdiendo la posesión de balón, que debió pertenecer desde ese instante a los taronja. El colegiado, que tenía una vista privilegiada del momento estando a escasos centímetos, no señaló nada, permitiendo que el conjunto blanco continuara con su ataque.

Son tres jugadas flagrantes, que no dejan lugar a duda y que Pedro Martínez no ha querido pasar por alto, a pesar de que, tras el partido, el técnico no profundizó en ellas ante la prensa por no poner excusas. Ahora deja claro su descontento en redes publicando fragmentos de las tres acciones que dejaron a Valencia Basket sin la final de Copa en su pabellón.