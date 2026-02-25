El Valencia Basket visita Vitoria para medirse al Baskonia este jueves con motivo de un importante partido de Euroliga. El cuadro de Pedro Martínez no sólo busca una victoria, sino resarcirse de su eliminación en semifinales de 'su' Copa del Rey en el Roig Arena a manos de un Real Madrid que estuvo contra las cuerdas buena parte del partido.

El conjunto taronja ocupa la tercera posición con 18 triunfos, los mismos que el Olympiacos y dos menos que el Fenerbahçe, aunque ambos tienen un partido pendiente. Por detrás les siguen el Real Madrid y el Barcelona con 17, y el Hapoel Tel Aviv, con 16. Los vascos, con la resaca de la Copa, están algo desconectados de la Euroliga, donde ocupan la 18ª posición con sólo 9 victorias en 28 jornadas. De todas formas, la moral tras conseguir su ansiada Copa del Rey puede dotarles de un extra de energía. Nadie se puede confiar, sobre todo contando con la importante baja de Kameron Taylor para la cita.

Kameron Taylor, ante el Real Madrid / Paco Calabuig

Los de Paolo Galbiati cuentan con varios jugadores en plena forma, como son Luwawu-Cabarrot, quien acumula 18,6 puntos por partido en Euroliga; también Howard, Simmons y Forrest rondan la decena.

Horario y dónde ver el Baskonia - Valencia Basket de Euroliga en directo

El Baskonia - Valencia Basket se disputará este jueves a partir de las 20:30 en el Buesa Arena y se podrá seguir por televisión en Movistar Plus. A su vez, también en directo en Superdeporte.es.