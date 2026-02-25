Isaac Nogués: "No esperaba ser convocado de primeras, es un premio y un orgullo"

Isaac Nogués no podrá estar en la convocatoria del partido que disputa Valencia Basket ante Baskonia este jueves porque está concentrado en Guadalajara con la Selección Española, que en los próximos días disputa ante Ucrani dos partidos clasificatorios para el próximo Mundial.

El escolta de Valencia Basket expresó estar "contento e ilusionado" por formar parte del combinado español, y admitió que la llamada le pilló un poco por "sorpresa": "Estoy contento e ilusionado porque es algo que no esperaba de primeras. Me llegó de sorpresa cuando me llamó Chus (Mateo)", dijo en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Un premio y un orgullo

Además, remarcó que, en su caso personal, nunca fue un jugador habitual de las categorías inferiores de España hasta llegar a la sub-19, con la que se proclamó campeón del mundo de la categoría en 2023 con el también internacional, Izan Almansa, del Real Madrid, entre otros: "Es algo muy grande porque desde pequeño yo normalmente no he ido con las categorías inferiores hasta la sub-19, así que estar ahora con la absoluta es un premio y un orgullo por todo lo que hay detrás".

Sobre el proceso de reconstrucción

Desde que terminó la época dorada con los Gasol, Ricky, Calderón, Navarro y compañía, la Selección Española de Baloncesto se encuentra en un proceso de reconstrucción al que le está costando madruar. Nogués habló tamién de la importancia de la comunión entre los más veteranos y las nuevas generaciones que están irrumpiendo en las últimas ventanas.

El escolta destacó la integración de los veteranos de la selección, quienes ayudan a los más jóvenes, entre los que él se encuentra, que demuestran su calidad cuando juegan y "tienen un futuro muy grande por delante": "A la selección creo que le espera un gran futuro pero hay que trabajar".

Álvaro Cárdenas / FEB

Por ello, Nogués indicó estar "con muchas ganas" antes de este doble encuentro contra Ucrania, ante la que espera que "salga todo bien y podamos ganar los dos partidos".

Álvaro Cárdenas, jugador de Valencia Basket cedido esta temporada en el Peristeri griego, también está concentrado con la selección española.