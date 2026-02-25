Kameron Taylor, baja importante para el Valencia Basket en su asalto al Baskonia

Toca reponerse de la Copa del Rey, pero no será fácil. El Valencia Basket visita este jueves en la Euroliga a un Kosner Baskonia con la idea de aprovechar la resaca del equipo vitoriano, que este domingo se proclamó campeón de la Copa del Rey, para lograr un triunfo que le asiente entre los seis primeros de la clasificación, los puestos de acceso directo a los cuartos de final. Toca pensar en Euroliga y el conjunto taronja lo sabe.

El conjunto de Pedro Martínez ocupa la tercera posición con 18 triunfos, los mismos que el Olympiacos y dos menos que el Fenerbahce, aunque ambos tienen un partido pendiente. Por detrás les siguen el Real Madrid y el Barcelona, ambos con 17, y el Hapoel Tel Aviv, con 16. No queda otra que ganar el partido a domicilio y para la cita no podrá contar con uno de sus jugadores más enforma como es Kameron Taylor. El jugador sufrió una torcedura en el tobillo antes del descanso de la semifinal ante el Real Madrid y que aunque volvió a jugar lo hizo renqueante. Finalmente ha sido baja para el encuentro de Euroliga.

Taylor fue vital en el partido de Liga Endesa

En la Liga Endesa ambos equipos ya se midieron en el Fernando Buesa Arena en el que se enfrentarán este jueves y el Valencia se impuso por un ajustado 89-91 con un canastón de Kameron Taylor sobre la bocina final. Otra ausencia para el choque es Isaac Nogués, que fue liberado para acudir a la llamada de la Selección.