En Directo
Baskonia - Valencia Basket: la Euroliga, en vivo y en directo
El Valencia Basket visita el Buesa Arena para enfrentarse al flamante campeón de Copa del Rey pero esta vez en la Euroliga. Sigue el duelo entre Baskonia y Valencia Basket en directo, el partido minuto a minuto con todas las acciones, estadísticas y las claves del encuentro desde el salto inicial hasta el resultado final
El Valencia Basket vuelve a escena en la máxima competición continental. Noche grande y ambiente de los que aprietan después de que Baskonia se proclamara campeón de la Copa del Rey 2026, precisamente en el Roig Arena, hogar taronja. El Valencia Basket visita el siempre exigente Buesa Arena para medirse a un clásico del baloncesto europeo como el Baskonia en una nueva jornada de la Euroliga.
No es un partido más. Nunca lo es cuando se cruzan Baskonia y Valencia Basket. Rivalidad directa entre equipos españoles. El Buesa Arena empuja, aprieta y convierte cada posesión en una batalla y el Valencia Basket lo sabe más con el empujón anímico de proclamarse campeones en València.
Los de Pedro Martínez llegan con la necesidad de sumar para seguir metidos en la pelea por colarse en el playoffs. La clasificación no permite relajaciones y cada victoria vale oro en una Euroliga donde los detalles separan a los aspirantes de los que se descuelgan. Enfrente, un Baskonia que apura sus últimas opciones de llegar al play-in de la Euroliga.
Arranca una noche de baloncesto grande en Vitoria. Ambiente eléctrico. Exigencia máxima. Todo preparado para vivir, minuto a minuto, un nuevo capítulo europeo entre Baskonia y Valencia Basket. Empieza el directo.
Horario y dónde ver el Baskonia - Valencia Basket de Euroliga en directo
El Baskonia - Valencia Basket se disputará este jueves a partir de las 20:30 en el Buesa Arena y se podrá seguir por televisión en Movistar Plus. A su vez, también en directo en Superdeporte.es.
