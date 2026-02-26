España busca en Letonia el tres de tres en el posible debut oficial de Isaac Nogués

La Selección Española aterriza en Letonia con una expedición compuesta por 14 jugadores, después de que Eric Vila y Miguel González permanecieran en Guadalajara tras completar el trabajo de recuperación previsto. El seleccionador Chus Mateo afronta este desplazamiento con la intención de ratificar las buenas sensaciones ofrecidas en noviembre en el doble enfrentamiento ante Ucrania. El primero, este viernes desde las 14:00 horas de la tarde en tierras letonas (Teledeporte).

El combinado ucraniano, dirigido por Ainars Bagatskis, colidera el Grupo A junto a España tras firmar una sólida victoria en Georgia (79-92) y un contundente triunfo en Riga frente a Dinamarca (88-71). En esa 'ventana' de noviembre sobresalió el joven base Oleksandr Kovliar, de 23 años y jugador del KK Budućnost, con una media de 29,5 puntos en los dos encuentros. A su alrededor, Ucrania cuenta con baloncestistas experimentados como Artem Pustovyi, Vlacheslav Bobrov y Oleksandr Lypovyy, que aportan oficio y consistencia.

España llega reforzada por el buen rendimiento mostrado en la anterior fecha y con una clara apuesta por la continuidad del bloque. Con Jaime Fernández como capitán y Santi Yusta como uno de los referentes ofensivos, Mateo mantiene su confianza en la juventud —Álvaro Cárdenas, Izan Almansa, Isaac Nogués— al tiempo que recupera a veteranos en un gran momento como Pierre Oriola y Ferrán Bassas. Entre la expedición, dos jugadores del Valencia BC, el cedido Cárdenas -juega en Peristeri de Grecia-, y el joven escolta 'taronja' Nogués. Después de participar en un par de amistosos en verano, el jugador de Badalona podría estrenarse este viernes con 'La Familia' en partido oficial, el tercero de la fase de clasificación europea para la Copa del mundo.

El calendario plantea un doble compromiso en 72 horas ante Ucrania, que tendrá su segundo asalto el próximo lunes en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Dos partidos que pueden resultar decisivos para aclarar la clasificación del Grupo A en esta primera fase rumbo a la Copa del Mundo 2027.

Chus Mateo pone en valor la fortaleza defensiva de Ucrania

Chus Mateo quiso subrayar el mérito de las victorias logradas por su rival en noviembre: "Ucrania ha jugado muy bien en la 'ventana' de noviembre. Es un equipo muy duro, que defiende muy bien, pero que tiene muchos recursos ofensivos, con tiradores, gente muy grande que promedia más de cinco tapones por encuentro, y con un base que genera mucho juego", explicó el seleccionador.

Sobre la convocatoria desplazada a Riga, el técnico destacó el compromiso del grupo: "Están aquí por el compromiso que han demostrado y por el nivel que están teniendo en sus clubes. Podemos tener un grupo con cierta continuidad. Las incorporaciones son jugadores de peso y ojalá que no notemos las ausencias".

Mateo también recordó a jugadores que no han podido estar presentes: "En nuestra cabeza están los nombres de Miquel Salvó, Gret Osobor, Alberto Díaz o Dani Díez, pero de lo que se trata es de que el grupo sea lo importante y podamos sacar adelante la 'ventana'", afirmó, poniendo el foco en la fortaleza colectiva.

Santi Yusta apela a la solidez mental y al impulso del EuroBasket

El escolta Santi Yusta, jugador del Casademont Zaragoza, asume galones en esta segunda fecha de clasificación. Sobre el rival, apuntó: "Tienen un base de mucha calidad y un pívot como Artem Pustovyi que conocemos todos. Tenemos que pararles, evitar que nos corran y, a partir de ahí, hacer nuestro juego. Es un equipo muy agresivo y tenemos que estar fuertes de cabeza para que no nos saquen del encuentro".

En relación con su excelente momento de forma, el madrileño reconoció: "No sé cuál es la pócima mágica, pero es verdad que después del EuroBasket encontré ese punto de rapidez y agresividad que necesitaba para dar ese salto de calidad, y lo he mantenido tanto en la Selección como en la Liga Endesa".

Con confianza, continuidad y ambición, España afronta una 'ventana' clave para encaminar su clasificación mundialista.