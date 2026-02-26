Pedro Martínez: "Teníamos la cabeza mucho más en el partido que el Baskonia"

Pedro Martínez quiso rebajar la posible euforia tras la abultada victoria ante el Kosner Baskonia (79-108) en la Euroliga y fue claro al destacar que "no hay que echar las campanas al vuelo". Y es que tras felicitar al Baskonia por su título de Copa, recalcó que ese triunfo pudo condicionar bastante al rival en el duelo de este jueves ante el Valencia Basket.

"Teníamos la cabeza mucho más en el partido que el Baskonia. Si el rival tenía condicionantes que le han impedido estar en partido, debíamos aprovecharlo", reconoció el técnico catalán, que matizó que "la diferencia entre Valencia y Baskonia no es la que se ha visto en la pista".

"Estábamos a tope de energía y preparación y Baskonia estaba dos o tres pasos por detrás, en balance y en rebote", explicó el entrenador del equipo taronja, que se deshizo en elogios para el Baskonia.

Récord de victorias

"Tenemos que estar muy contentos por las 19 victorias y por haber ganado en una pista difícil", consideró Pedro Martínez, convencido de que el título conseguido por los baskonistas días atrás "ha condicionado el partido". Además, los taronja superaron el tope histórico de un equipo de Euroliga al descanso (68 puntos) y el total del club en un partido de la máxima competición europea.

Celebración de los jugadores del Baskonia tras ganar la Copa del Rey en el Roig Arena. / EFE

Sin pasillo

Preguntado por la posibilidad de hacer el pasillo de campeón al rival, Pedro Martínez fue claro. "Estábamos dispuestos a hacer el pasillo y participar en el festejo. Hubiésemos hecho el pino puente, pero Baskonia no lo ha considerado oportuno y no me parece mal porque esto es baloncesto y esto del pasillo viene del fútbol. Lo hubiésemos hecho encantados", insistió.