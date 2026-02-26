A olvidar el mal trago de la Copa en casa del campeón

Tras el duro golpe sufrido en la Copa del Rey con la polémica eliminación en semifinales ante el Real Madrid, Valencia Basket regresa este jueves a partir de las 20:30 horas a la competición, concretamente a la Euroliga, y lo hace visitando precisamente al campeón de la competición del KO que se disputó la semana pasada en el Roig Arena, el Baskonia, que se impuso al conjunto blanco en la gran final.

Se trata de una auténtica prueba de fuego para el conjunto taronja: tratar de recuperar la moral ante un equipo que, ahora mismo, va sobrado de ella. Y es que Valencia Basket se mide a un Baskonia que, si ya llegaba en clara línea ascendente a la Copa, salió de ella con mejores sensaciones todavía, y con la relación plantilla - Galbiati - afición más reforzada que nunca.

Para más inri, Pedro Martínez deberá lidiar con la baja de un jugador importantísimo para su esquema como es Kameron Taylor, que sufre un esguince de tobillo y necesita un tiempo de recuperación. Tampoco podrá jugar Isaac Nogués, concentrado con la selección española. El resto de la plantilla está a disposición del técnico taronja.

Xabi López-Arostegui analiza el partido

El encargado de analizar el choque frente a Baskonia ha sido uno de los pesos pesados del vestuario como Xabi López-Arostegui. El alero taronja destacó precisamente la dificultad que entraña ahora mismo jugar contra un equipo como el de Paolo Galbiati: "Yo creo que ellos ahora están en un punto muy positivo, jugando un gran baloncesto durante tres días consecutivos en Valencia. Ellos han salido muy reforzados de esta Copa del Rey a nivel de juego y de confianza, así que esperamos que sea un partido muy exigente".

Imagen de un VBC-Baskonia / VBC

En cualquier caso, XLA dejó claro que su equipo va a jugar con "máxima ambición también para competir, como hemos hecho siempre. Sabemos la dificultad de competir en Euroliga fuera de casa, así que concentrados y con ganas de intentar hacer un buen papel. Hemos sido fieles durante todo el año prácticamente a nosotros mismos".

Sobre el estado del equipo, destacó que "tenemos ahora muchos partidos exigentes por delante, este primero contra el Baskonia, que viene de ganar el último título, puesta nuestra concentración en este primer partido. Hemos tenido unos días de preparación para volver a los entrenamientos, a prepararnos bien, así que con ganas de hacer un buen papel".

A por el 3-0 ante los baskonistas

El equipo arbitral de la Copa del Rey impidió que ambos equipos disputaran su tercer enfrentamiento de la temporada, así que este se dará este jueves en el Buesa Arena. Hasta el momento, Valencia Basket se ha llevado los dos duelos previos del curso, tanto el de Liga Endesa en el Buesa Arena como el primero de Euroliga en el Roig Arena.

Valencia Basket viaja a Vitoria / VBC

En cualquier caso, el Baskonia que se va a encontrar VBC en Vitoria dista mucho del Baskonia de finales de 2025. Más allá de la Copa del Rey, el conjunto de Paolo Gabiati ha ido claramente de más a menos este curso, además en todas las competiciones. En Euroliga, desde que consiguió sumar su primer triunfo ante el Dubai Basketball en la jornada 7 por 92-85, se ha convertido en uno de los mejores equipos locales con ocho triunfos en Vitoria en sus últimos diez partidos de EuroLeague.

También en contra de la historia

A lo que también va a tener que hacer frente Valencia Basket es a su propia historia en el Buesa Arena, cancha que no se le ha dado especialmente bien. De hecho, es uno de los pabellones donde registra peor porcentaje de victorias. La de este jueves será la séptima visita a Vitoria en competición europea, y el equipo taronja solo ha conseguido sacar dos veces el triunfo.

A nivel general, el triunfo de Valencia Basket en el Roig Arena en el partido de la primera vuelta equilibró la balanza a siete triunfos cada uno, por lo que este jueves habrá un desempate momentáneo.

Equipo plagado de armas

Aunque con sus debilidades, Baskonia es un equipo plagado de talento y lo demostró en el Roig Arena durante toda la Copa del Rey. Con Luwawu-Cabarrot como líder ofensivo, el equipo baskonista rebosa talento con hombres como Trent Forrest, reciente MVP de la Copa, Markus Howard, Omoruyi, Kurucs, entre muchos otros.