Récord histórico del Valencia Basket de Pedro Martínez en la Euroliga

El Valencia Basket protagonizó una noche histórica en el Buesa Arena al anotar 68 puntos al descanso frente al Baskonia, estableciendo el nuevo récord de anotación en una primera parte en la historia de la EuroLeague. Además, el equipo ha rebasado en el último cuarto su máxima histórica en la competición, con 108 puntos. Su anterior marca databa de 2004, con 107 puntos en una victoria ante Efes Pilsen de Estambul.

El registro supera los 66 puntos que había logrado el Kinder Bolonia ante Estudiantes el 1 de febrero de 2001 y, además, el 35-68 supone la mayor diferencia al descanso conseguida por un equipo visitante en la máxima competición continental desde su creación en el año 2000. El récord anterior lo ostentaba el FC Barcelona, con un +31 frente al Fenerbahçe en 2013.

Un dato en consonancia con el poder ofensivo del equipo 'taronja'

Más allá del dato histórico, la exhibición no es un hecho aislado. El conjunto dirigido por Pedro Martínez lleva toda la temporada destacando por su enorme capacidad ofensiva. La prensa especializada ha subrayado, repetidamente, que Valencia BC es uno de los equipos con mejor ritmo de juego, circulación de balón, acierto en triples y más equilibrio anotador de la competición, con una rotación amplia en la que múltiples jugadores superan con regularidad los dobles dígitos.

De hecho, esta noche al descanso todos los jugadores de la plantilla, menos Darius Thompson, habían anotado. Y todos, los once, que participaron en el primer cuarto habían encestado. Con el tercer cuarto en marcha, una decena de jugadores han sumado asistencias. Un jugador como Jean Montero es referente en este estilo de baloncesto.

Noticias relacionadas

Filosofía Pedro Martínez

Esa identidad ofensiva, trabajada desde la pretemporada bajo la ideología baloncestística de Pedro Martínez, explica que la explosión de 68 puntos en 20 minutos no sea una anomalía, sino la expresión máxima de un modelo que prioriza el espacio, la velocidad corriendo y la toma de decisiones rápida.