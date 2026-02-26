El UCAM Murcia CB prepara un nuevo desembarco de hinchas en el Roig Arena

El UCAM Murcia Club Baloncesto, tercer clasificado de la Liga Endesa, retomará la competición el domingo 8 de marzo tras su participación en la Copa del Rey y lo hará volviendo a Valencia, lugar en el que cayó en los cuartos de final del copero ante el Fútbol Club Barcelona por 91-85, y lo hará con aficionados suyos en las gradas del Roig Arena pues prepara para ellos un viaje a la capital del Turia.

El conjunto entrenado por Sito Alonso, que en el campeonato liguero marcha con un bagaje de 14 victorias y seis derrotas, tiene ante sí la posibilidad de asaltar la segunda posición, que ahora mismo ocupa el Valencia Basket, su próximo rival, con un 15-5 y que en la primera vuelta perdió en el Palacio de los Deportes de Murcia por 92-80 el 21 de diciembre del pasado año dentro de la undécima jornada de la competición.

Los universitarios, que ya están más lejos del liderato -lo tiene el Real Madrid con un 18-2-, estuvieron arropados en el Roig Arena por 3.000 aficionados en la reciente Copa del Rey y para dentro de diez días se espera un nuevo desembarco de hinchas granas aunque no tal magnitud.

Viaje promovido por el club

El club presidido por María Dolores García Mascarell ofrece a sus abonados un viaje que incluye el asiento en el autobús y la entrada para el partido de la vigésimo primera fecha del campeonato que se disputará el domingo 8 del mes que viene a las cinco de la tarde. Los interesados en viajar lo podrán hacer por 25 euros y tienen la opción, además, de adquirir las entradas sueltas si optan por desplazarse por su cuenta pagando 20.

El autobús saldrá el mismo día del choque a las once de la mañana desde el Palacio de los Deportes y regresará a la capital del Segura media hora después de la conclusión del encuentro.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves exclusivamente para abonados del UCAM CB con un máximo de cuatro por persona y la compra se realizará a través de la página web del club (https://www.ucamdeportes.com/ucamcb) entrando en el apartado Experiencias.