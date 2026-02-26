El último descarte de Pedro Martínez ante el Baskonia

El Valencia Basket se mide este jueves al Baskonia cuatro días después de que el equipo vitoriano ganara la Copa del Rey en el Roig Arena, ante un rival en buen momento de forma pero que también llega tras verios días de celebraciones por el título.

Un duelo en el que Pedro Martínez cuenta con la baja obligada de Kameron Taylor por lesión y la de Isaac Nogués, convocado con la selección española. El estadounidense sufrió una torcedura de tobillo en la semifinal de Copa ante el Real Madrid y aunque no se trata de un problema grave, el técnico ha preferido no forzarle, quedando fuera de la convocatoria.

Los jugadores del Valencia Basket, en el viaje a Vitoria. / VBC

El conjunto taronja buscará igualar su récord de victorias como visitante en Euroliga en una pista que históricamente le ha resultado difícil tanto en competición nacional como continental.

El último descarte

Condicionado por las ausencias obligadas, los 12 elegidos por Pedro Martínez para este partido ante el Baskonia son: Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello. Por tanto, el descarte es Yankuba Sima.