El Valencia Basket disputa el Euroleague Basketball ANGT en Abu Dhabi
El combinado taronja repite su participación por octava ocasión
El Junior A masculino del Valencia Basket pone rumbo a Abu Dhabi para disputar el EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Tournament que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo. Un torneo que reúne a los mejores jugadores sub-18 del continente. El combinado taronja repite su participación por octava ocasión. Los partidos se podrán ver en directo a través de la cuenta de Youtube de EuroLeague Basketball.
Ulm (Alemania), Abu Dhabi (Emiratos Árabes), Bolonia (Italia) y Belgrado (Serbia) son las sedes de la fase de clasificación, cuyos campeones irán a la fase final del torneo, que se celebrará en paralelo a la Final Four de la EuroLeague en Atenas (Grecia) del 22 al 24 de mayo. Cada sede cuenta con ocho equipos. Siete clubes o academias junto a un equipo especialmente creado por adidas, patrocinador del torneo, que estará entrenado por el exjugador turco Dogus Balbay. En el caso de que este equipo sea el campeón de alguno de los torneos, se ofrecerá una Wild Card a un equipo diferente.
En el torneo de Abu Dhabi participa el Dubai Basketball como anfitrión junto a Valencia Basket, Aris Thessaloniki, Real Madrid, AS Monaco, London Lions, Zalgiris Kaunas y el Next Generation Team Abu Dhabi (el equipo formado por adidas).
Sistema de competición
Los equipos de cada grupo jugarán contra los otros tres equipos de su grupo en formato todos contra todos. El primer clasificado de cada grupo pasará a la final por el título. El ganador de la final obtiene el billete para las finales del ANGT.
Octava participación del Valencia Basket
El equipo taronja participa en el torneo por octava ocasión. En su debut el conjunto que dirigía entonces Xavi Albert, ahora en el cuerpo técnico del primer equipo masculino masculino, consiguió levantar el trofeo en Valencia y clasificarse para la Final 8. En la campaña 2018-19 Valencia Basket acarició la final del torneo clasificatorio y finalmente quedó en tercera posición tras ganar al FC Barcelona. En la temporada 20-21 el equipo taronja finalizó en séptima posición en la última edición celebrada en Valencia. Entre las temporadas 2021-22 y 2023-24, dos en Belgrado y una en Dubái, Valencia Basket acabó en quinta posición. La campaña pasada el equipo regresó a una final del torneo, en la que terminó quedando subcampeón en Múnich.
Calendario de partidos
Grupo A Grupo B
U18 Aris Thessaloniki U18 London Lions
U18 AS Monaco U18 Next Generation Team Abu Dhabi
U18 Dubai Basketball U18 Valencia Basket
U18 Real Madrid U18 Zalgiris Kaunas
VIERNES 27 FEBRERO 2026
- 06:00 Aris Thessaloniki- Real Madrid
- 08:15 Dubai Basketball- AS Monaco
- 10:30 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket
- 12:45 London Lions- Next Gen. Team Abu Dhabi
- 15:00 AS Monaco- Real Madrid
- 17:15 Aris Thessaloniki- Dubai Basketball
SÁBADO 28 FEBRERO 2026
- 06:00 Valencia Basket - Next Gen. Team Abu Dhabi
- 08:15 Zalgiris Kaunas - London Lions
- 10:30 AS Monaco - Aris Thessaloniki
- 12:45 Dubai Basketball - Real Madrid
- 15:00 London Lions - Valencia Basket
- 17:15 Next Gen. Team Abu Dhabi- Zalgiris Kaunas
DOMINGO 1 MARZO 2026
La final y el resto de las eliminatorias se celebrarán en domingo en horario por definir.
