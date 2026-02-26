Vendaval taronja ante el campeón de Copa

Un auténtico rodillo. El Valencia Basket pasó por encima del Baskonia cuatro días después de que el equipo vitoriano ganara la Copa del Rey en el Roig Arena. Y lo hizo sin contemplaciones, desde un histórico primer cuarto en el que llegaron a los 35 puntos, pasando por los 68 que sumaban al descanso. Quizá el cansancio y las celebraciones no ayudaron a los de Paolo Galbiati, pero la voracidad y superioridad invitan a pensar en qué hubiera pasado de darse esta final, imposible tras una semifinal ante el Real Madrid marcada por varios errores arbitrales clamorosos. Con este 79-108, el Valencia BC se consolida en la parte alta de la Euroliga e iguala su récord de victorias a domicilio en una temporada en la competición europea.

Sin Kameron Taylor por lesión ni Isaac Nogués por su convocatoria con la selección, Pedro Martínez salió de inicio con De Larrea, Jean Montero, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Neal Sako. El base vallisoletano abría el marcador desde el tiro libre y tras una canasta de Sako, ponía el 0-7 y tras un 2+1. Markus Howard y Trent Forrest reducían diferencias, pero el Valencia Basket era un ciclón y castigaba una y otra vez el aro local, con triples de López-Arostegui y Moore y cuatro puntos seguidos de Reuvers, que ponían el 6-17.

Omari Moore volvió a jugar tras quedar descartado en los partidos de la Copa. / EFE

Galbiati paraba el partido superado ya el ecuador de la primera parte y con un Valencia BC que ya había cambiado a todo su quinteto inicial. Un intercambio de canastas permitía al Baskonia mantener diferencias, pero tres nuevos triples de Puerto, Key y Montero y el acierto de Reuvers bajo el aro empujaban a los taronja hasta el 14-35, solo reducido al final del primer cuarto con dos tiros libres de un Forrest que estaba lejos del nivel mostrado en la Copa.

Lluvia de triples taronja

Diez de los once jugadores del Valencia BC con minutos habían sumado puntos ya y el que faltaba, Jaime Pradilla, lo hizo con un gran mate en el regreso a la pista tras un nuevo triple de un Montero desatado.

Markquis Nowell intentaba liderar la reacción baskonista con dos canastas seguidas, pero el intento no fue a más. Darius entraba en pista ante la que fue su afición y aunque sus puntos no llegaban para completar el pleno taronja de anotadores, un 2+1 de Pradilla, un acertado Moore y un triple de Key obligaban a Galbiati a parar de nuevo el partido, con 26-48 a 4:46 del descanso.

Omoruyi, el más inspirado de los locales, anotaba en la vuelta a la pista y Luwawu Cabarrot respondía desde el 6,75 al tercer triple de Montero. Quince minutos había tardado el francés en sumar sus primeros puntos y ya no logró más hasta el descanso. Costello, Puerto y Montero hurgaban en la herida de los campeones de Copa con una lluvia incesante de triples que llevó hasta el 35-68 al descanso.

Sin bajar la intensidad

El partido estaba absolutamente sentenciado. Ver para creer al descanso. Pero el Valencia Basket no baja su intensidad y de la mano de Montero y Puerto minaba aún más la moral de los locales, en los que Howard y Cabarrot sumaban puntos ya intrascendentes. Pradilla, Reuvers, Moore y Costello aumentaban diferencias y a dos minutos del final del tercer cuarto llegaban los primeros puntos de Darius con un triple. Los 12 jugadores taronja habían anotado ya.

Una acción del partido entre el Baskonia y el Valencia Basket / EP

Key, acertado en la pintura y en el tiro exterior, empujaba a los taronja hasta el 58-93 a falta de los diez últimos minutos.

Récord de puntos en la Euroliga

De nuevo Jean Montero y Darius Thompson desde el 6,75, ampliaban la diferencia para llegar a un escandaloso +40 (58-98). Los locales ya solo podían tirar de orgullo para intentar maquillar algo el resultado y aunque los taronja bajaron ya algo la intensidad, les bastó para superar su récord de puntos en un partido de Euroliga, que estaba fijado en 107 desde 2004.

Y todo con 20 puntos de Montero que sigue en estado de gracia y que llegó hasta los 28 créditos de valoración, con 7 rebotes y 6 asistencias en su casillero. Eso sí, fue una victoria coral, en la que cada uno puso su máximo para pasar por encima de un Baskonia al que, cierto es, no le llegaba el partido en el mejor momento físico tras las celebraciones de la Copa. De momento, los taronja duermen segundos en la Euroliga, solo por detrás del actual campeón, el Fenerbahçe.

Braxton Key, con buenos minutos en la pintura y en el tiro exterior. / EFE

Ficha técnica:

79 - Kosner Baskonia (16+19+23+21): Simmons (7), Howard (5), Radzevicius (4), Frisch (-) y Diakité (6) -cinco inicial-, Maker Bol (3), Spagnolo (4), Villar (-), Nowell (13), Luwawu-Cabarrot (16), Forrest (6) y Omoruyi (15).

108 - Valencia Basket (35+33+25+15): Montero (20), De Larrea (5), Puerto (9), Pradilla (11) y Sako (4) -cinco incial-, Moore (9), Badio (4) López-Aróstegui (5), Thompson (6), Key (14), Costello (8), y Reuvers (13).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Tomislav Hordov (Croacia), Sergio Silva (Portugal). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de la Euroliga, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 9.115 espectadores. Antes del encuentro, el equipo local ofreció la Copa del Rey conseguida en Valencia.