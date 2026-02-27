Isaac Nogués y Brancou Badio, representación taronja en la ventana FIBA clasificatoria para el Mundial

Los escoltas Isaac Nogués y Brancou Badio, además del base de Valencia Basket cedido al BC Peristeri, Álvaro Cárdenas, serán la representación taronja en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2027 que se disputarán en esta ventana de febrero.

Nogués y Cárdenas con España

Isaac Nogués ha sido seleccionado en el roster definitivo para el partido de esta tarde en Riga ante Ucrania, por lo que podría disputar su primer partido oficial con la camiseta del equipo nacional tras jugar el pasado verano dos partidos amistosos. En esa lista de doce jugadores para el encuentro que comienza a las 14:00 horas aparece también Álvaro Cárdenas, que aumentaría su experiencia internacional tras haber hecho su estreno en partido oficial en los dos compromisos previos de la ventana de noviembre de esta clasificación para la Copa del Mundo 2027.

España lidera el grupo A de los clasificatorios europeos con un balance de 2-0 y se mide en un doble enfrentamiento contra la otra selección que ganó sus dos partidos en la primera ventana, Ucrania. Tras el choque de hoy en Riga, se volverá a enfrentar a este rival el lunes 2 de marzo a las 20:30 horas en Oviedo. Si suma los dos triunfos ante los ucranianos, el equipo nacional estará en la segunda ronda de clasificación, aunque también tiene opciones matemáticas de lograr este objetivo con un solo triunfo dependiendo de otros resultados.

Brancou se incorpora a Senegal

Después de participar en el partido de la jornada 29 de la EuroLeague en Vitoria, el escolta Brancou Badio viaja en el día de hoy a Dakar para incorporarse a la concentración de la selección de Senegal, que comenzó ayer la segunda ventana de los clasificatorios africanos para la Copa del Mundo con una derrota ante Costa de Marfil por 80-90.

Brancou Badio, en el calentamiento previa al partido ante el Maccabi. / M. A. Polo / VBC

Una vez su capitán se incorpore a la disciplina de los Leones, que ejercen de anfitriones en esta ventana, a Senegal le quedarán otros dos partidos de esta concentración por disputar: el sábado 28 a las 22:00 horas ante Madagascar y el domingo 1 de marzo a las 22:00 horas frente a la República Democrática del Congo.