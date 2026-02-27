Nuevo contrato para Jaime Pradilla en el Valencia Basket

Valencia Basket ha puesto el candado definitivo a uno de los interiores más en forma y codiciados del baloncesto europeo: el ala-pívot internacional español Jaime Pradilla seguirá defendiendo la elástica taronja hasta el final de la temporada 2027-28, tras firmar una ampliación de contrato con el club valenciano. La noticia ha sido oficializada por el club este 27 de febrero de 2026 y eleva a Pradilla al estatus de activo estratégico en el proyecto deportivo del club del Roig Arena.

Con solo 25 años, Pradilla ya se ha convertido en una leyenda viva del Valencia Basket. Hablamos del octavo jugador con más partidos en la historia del club con más de 355 encuentros como taronja. Superó recientemente la barrera de los 2.000 puntos con el club y suma más de 1.300 rebotes, colocándose como cuarto máximo reboteador histórico. A su vez, es el quinto en partidos europeos (148) y tercero en Euroliga (107) en la historia de la entidad. Y lo que le queda.

Los números de Pradilla en ACB y Euroliga

Pradilla está cuajando su temporada más completa y dominante hasta la fecha. En la Liga Endesa 2025-26 promedia 10,7 puntos, 5,8 rebotes y 2,5 asistencias por partido para una valoración media de 16,5. Menos puntos, pero vitales igualmente lo conseguido en la Euroliga, donde el Valencia Basket está cuajando un grandísimo trabajo. Acumula 6,8 puntos, 3,8 rebotes y 2,1 asistencias en el más importante torneo internacional.

Evolución imparable desde 2020

Pradilla aterrizó en Valencia en julio de 2020 procedente del Casademont Zaragoza, tras haber despuntado en la Fase Final de la Liga Endesa disputada en L’Alqueria. Desde entonces su crecimiento ha sido una montaña rusa ascendente: de suplente con minutos limitados a titular indiscutible y pieza capital en el esquema de Pedro Martínez.

Importante con España

La progresión de Pradilla no se queda en el Roig Arena. Con la selección española absoluta ha participado en competiciones de máximo nivel, contribuyendo a éxitos como el oro en el EuroBasket 2022 y siendo presencia habitual en torneos FIBA.