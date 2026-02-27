El próximo rival del Valencia Basket en Liga anuncia una cesión

Dani García, base del UCAM Murcia Club Baloncesto, de 28 años, ha sido cedido al Hiopos Lleida para lo que resta de temporada.

Llegó al UCAM Murcia en verano de 2024 procedente del Baxi Manresa y afrontará lo que resta de temporada cedido al alcanzarse un acuerdo entre las partes para que el director de juego barcelonés, que no tenía mucho protagonismo en el equipo entrenado por Sito Alonso, afronte una nueva etapa en su carrera en busca de más oportunidades de las que venía teniendo con el cuadro universitario.

Así lo comunicó la entidad presidida por María Dolores García Mascarell y el jugador catalán, de 28 años y que llegó a la capital del Segura en el verano de 2024 procedente del Baxi Manresa, continuará en la máxima categoría del baloncesto español, en la que el cuadro ilerdense es el duodécimo clasificado con ocho victorias conseguidas en 20 jornadas.

Sin oportunidades este temporada en Liga Endesa

Dani García no tuvo ningún peso en la Liga Endesa de la presente campaña -de hecho, era uno de los habituales descartes en el que es el tercer clasificado con un bagaje de 14-6- y sí en la FIBA Copa de Europa, torneo internacional en el que aportó 5,2 puntos, 3,4 asistencias y 6,7 de valoración de media por encuentro en este curso con el equipo ya en los cuartos de final de dicha competición.

Tener por delante a David DeJulius y Michael Forrest en la misma posición e incluso a Howard Sant-Roos oficiando de base en momentos puntuales le quitaron protagonismo a Dani García, quien optó por aprovechar la posibilidad de acercarse a la que es su casa en estos meses que quedan para que concluya la temporada. Al término de la misma regresará a la disciplina del UCAM CB aunque su futuro no está ni mucho menos claro en el conjunto grana.

Dani García cubrirá el puesto que dejó Kristers Zoriks

El propio Hiopos anunció la contratación indicando que ya pasó la pertinente revisión médica previa a la misma. Dani García cubrirá el puesto que dejó el letón Kristers Zoriks, que el pasado 8 de enero acordó la rescisión del contrato que lo unía al club ilerdense. Desde entonces, el entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, solo ha contado con el estadounidense Corey Walden como director de juego.

En unas declaraciones difundidas por el Hiopos Lleida, su director deportivo, Joaquín Prado, ha destacado que la nueva incorporación "conoce la categoría" y "tiene experiencia". Ha elogiado su "capacidad de dirección", el "pase" y su buen hacer defensivo. "En líneas generales, puede complementar muy bien la plantilla que tenemos hasta ahora, y que esperamos que mantenga un buen rendimiento hasta el final de temporada", ha concluido Prado.