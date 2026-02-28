Regreso de Leo Fiebich y posible debut de Khaalia Hillsman con el Valencia Basket

El Valencia Basket regresa este domingo al Roig Arena en un partido ante un Cadí La Seu que llega antepenúltimo de la LF Endesa, pero que hizo sufrir como nunca a las taronja en la primera vuelta, en la que las de Rubén Burgos solo pudieron imponerse por la mínima por 73-74 en un final de infarto, en un encuentro en el que fue decisiva la ya desvinculada Alina Iagupova.

Un encuentro que llega también tras unos días de entradas y salidas en la plantilla, con el adiós de Marija Lekovic y de Kayla Alexander y los recientes fichajes de Khaalia Hillsman y Kendra Chery, aunque solo una de ellas podrá debutar ya en el Roig Arena. Y es que con todas las jugadoras disponibles tras el regreso de Leo Fiebich (que se ha perdido los últimos partidos a causa de una lesión muscular en el isquiotiobial), el técnico se ve obligado a hacer un descarte técnico y la elegida en esta ocasión ha sido la exterior francesa de 24 años, dado el poco trabajo que ha podido hacer con el grupo desde su reciente llegada.

Con ello, será la pívot estadounidense con nacionalidad búlgara quien pueda jugar sus primeros minutos de taronja y además ante su nueva afición, tras dejar el Sichuan de la liga china, donde ha promediado 17,7 puntos, 8,5 rebotes, 2 asistencias y 22 de valoración por partido.

Leti Romero, Raquel Carrera y Elena Buenavida, en un entrenamiento reciente en el Roig Arena. / JM LOPEZ

Factor Roig Arena

Tras el partido de este domingo, el Valencia Basket estará sin jugar en el Roig Arena tres semanas, ya que después viajará a la pista de Lointek Gernika el viernes 6 de marzo, tras el cual habrá un parón por la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de este año. Ya sin partidos de Euroleague Women entre semana, el siguiente encuentro como locales será el domingo 22 ante el Spar Girona.

Un factor pista que las taronja han sabido aprovechar muy bien hasta la fecha, ya que en LF Endesa solo han sufrido una derrota (contra el Casademont Zaragoza), en 11 partidos. De ahí que haya motivos para evitar un tropiezo este domingo.

Leo Fiebich, en el partido de Euroleague Women ante el Umana Reyer Venezia en el Roig Arena. / Miguel Ángel Montesinos

Cambios en el rival

Del partido de la primera vuelta ha habido muchos cambios en la plantilla del Valencia Basket, pero también en la del Cadí La Seu, comenzando por las salidas en noviembre de Gianna Aiello y de Lucía Rodríguez y finalizando por la de Freja Werth en enero. Todas ellas tras un acuerdo de desvinculación entre el club y las jugadoras. En su lugar incorporaron a la pívot Mya Hollingshed, internacional con Puerto Rico y con experiencia WNBA, y a la ala-pívot Seehia Ridard, que regresaba al club catalán para una segunda etapa, tras estar en Cadí La Seu la pasada temporada. La francesa llegaba desde Lublin.

Noticias relacionadas

La jugadora más destacada del combinado de la Seu d’Urgell es Shaylee Gonzales, que promedia 11,3 puntos, 3,3 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 10,7 de valoración por encuentro.