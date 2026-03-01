Brancou Badio deslumbra con Senegal ante Madagascar

Al margen de la presencia de Isaac Nogués con España junto al cedido Álvaro Cárdenas, Brancou Badio es el único de los extranjeros del Valencia Basket que ha tenido que viajar para jugar con su selección. Y como ya ha ocurrido en más de una ocasión, se confirma que Senegal depende en gran medida de la presencia en el equipo de su capitán, quien volvió a protagonizar una exhibición en el partido del sábado ante Madagascar.

El escolta taronja viajó a Dakar tras el último partido de Euroliga para incorporarse a la concentración de la selección de Senegal, que comenzó había comenzado la segunda ventana de los clasificatorios africanos para la Copa del Mundo con una derrota ante Costa de Marfil por 80-90.

La selección de Senegal, capitaneada por Brancou Badio. / FIBA

El recital de Badio

Ya con Badio, Senegal no tuvo problemas para imponerse a Madagascar por un contundente 66-99, con 21 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 20 de valoración, además de llegar hasta un espectacular +/- 39 con él en pista. Un recital que llegó con un 5 de 10 en triples y 16 puntos antes del descanso. Un triunfo que llegaba horas antes de medirse a la República Democrática del Congo, que llega también con una victoria y una derrota en el Grupo B.