VENTANAS FIBA
Brancou Badio deslumbra con Senegal ante Madagascar
El taronja fue el líder de su selección y acabó con un +/- 39 tras sumar 21 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias
Al margen de la presencia de Isaac Nogués con España junto al cedido Álvaro Cárdenas, Brancou Badio es el único de los extranjeros del Valencia Basket que ha tenido que viajar para jugar con su selección. Y como ya ha ocurrido en más de una ocasión, se confirma que Senegal depende en gran medida de la presencia en el equipo de su capitán, quien volvió a protagonizar una exhibición en el partido del sábado ante Madagascar.
El escolta taronja viajó a Dakar tras el último partido de Euroliga para incorporarse a la concentración de la selección de Senegal, que comenzó había comenzado la segunda ventana de los clasificatorios africanos para la Copa del Mundo con una derrota ante Costa de Marfil por 80-90.
El recital de Badio
Ya con Badio, Senegal no tuvo problemas para imponerse a Madagascar por un contundente 66-99, con 21 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 20 de valoración, además de llegar hasta un espectacular +/- 39 con él en pista. Un recital que llegó con un 5 de 10 en triples y 16 puntos antes del descanso. Un triunfo que llegaba horas antes de medirse a la República Democrática del Congo, que llega también con una victoria y una derrota en el Grupo B.
- Miguel Ángel Corona y Rafa Benítez, con los ojos puestos en el Real Betis
- El Valencia CF se concentra con novedades en la convocatoria oficial
- Se confirma lo de Víctor Muñoz contra el Valencia CF
- Renzo Saravia es inscrito en LaLiga mientras Diego López y Thierry se suman ante Osasuna
- Corberán explica el 'caso Raba' con Ramazani, Cömert y Dimitrievski
- Corberán actualiza el parte médico del Valencia CF: Renzo Saravia, Diego López, Beltrán y Thierry, protagonistas antes de Osasuna
- Comunicado oficial de Osasuna antes de Mestalla
- Se confirma el problemón del Alavés antes de su partido ante el Valencia CF