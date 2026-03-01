Isaac Nogués, descarte de Chus Mateo para el España - Ucrania

El Valencia Basket cuenta con dos representantes en la selección española absoluta en estas Ventanas FIBA, pero en el partido de este lunes, solo jugará uno de ellos, ya que Isaac Nogués ha sido uno de los descartes de Chus Mateo para el encuentro ante Ucrania en Oviedo (20:30 h, Teledeporte). Junto al de Badalona, se queda fuera de la lista Álex Reyes, mientras que se mantiene un Álvaro Cárdenas que juega cedido por el club taronja en el Peristeri griego y que ya brilló en el último partido, con 16 puntos y pleno de aciertos desde el 6,75 (4 de 4).

En el lugar de ambos entran en esta ocasión Lluis Costa y Pep Busquets, en un partido que será el primero oficial de la historia de la Selección en la ciudad asturiana. En 1985 los recientes medallistas olímpicos en Los Ángeles jugaron un partido de exhibición ante un combinado de jugadores extranjeros de la Liga Endesa ACB.

Álvaro Cárdenas, en el partido del pasado viernes ante Ucrania. / TOMS KALNINS / EFE

Victoria en el partido de ida

Será el cuarto partido de la primera fase de la clasificación para la Copa del Mundo 2027, con el mismo rival, Ucrania, al que se enfrentó hace tres días. En el partido del viernes, España sufrió en los primeros 20 minutos la intensidad defensiva de Ucrania, y las ‘trampas técnicas’ respecto al bloqueo directo. Pero en el tercer cuarto el talento español fluyó para acabar con la resistencia rival. Los de Chus Mateo ganaron en el aspecto reboteador (37 frente a 28) a pesar de su inferioridad en centímetros, y minimizaron con la defensa de Isaac Nogués y Álvaro Cárdenas la producción ofensiva de su estrella Oleksandr Kovilar (15 puntos).

Clasificación a tiro

El Grupo A sigue encabezado por España con un balance de 3-0, seguido por Ucrania (2-1), Georgia (1-2) y Dinamarca (0-3). El pase a la segunda fase (clasifican los tres primeros) está muy cerca y bastaría con una victoria o incluso con una nueva derrota de los daneses. Pero al entrar en la siguiente fase con los resultados de esta, todos los partidos cuentan. En las tres últimas Ventanas los rivales serán los equipos clasificados del Grupo B, formado por Portugal, Grecia, Montenegro y Rumanía.