Acuerdo con Nia Coffey para seguir en el Valencia Basket hasta abril

Nia Coffey seguirá de taronja, al menos durante un mes más. Ni la jugadora estadounidense ni el club han decidido hacer uso de la opción de corte a principios de este mes que había pactada en su contrato, por lo que seguirá en el Valencia Basket hasta principios o mediados de abril, apurando al máximo el tiempo antes de irse a Estados Unidos para preparar su participación en la WNBA, ya que el 19 de abril empiezan los Training Camp.

La norteamericana (1,85) llegó del Atlanta Dream a principios de diciembre avalada por su polivalencia para cubrir las posiciones de '4' y de '3' tras una lesión de Raquel Carrera y la marcha de Alina Iagupova, pero lo hizo con fecha de caducidad en un fichaje temporal por las necesidades del momento. Eso sí, aunque no podrá estar para el playoff de la LF Endesa, sí podrá ayudar a las de Rubén Burgos en la próxima Copa de la Reina y en una fase decisiva de la Liga Regular tras confirmar su continuidad hasta el próximo mes.

Nia Coffey, de espaldas, atiende las indicaciones de Rubén Burgos antes de volver a la pista. / Eduardo Ripoll

En sus 13 primeros partidos de taronja ha promediado 8 puntos, 3,8 rebotes y 8,8 créditos de valoración y ha pasado de jugar más de ala-pívot a hacerlo de alero tras la recuperación de Raquel Carrera. Unos números que avalan su fichaje a pesar de que estuviera condicionado a no poder acabar la temporada.

Recambio previsto

Eso sí, tras los últimos movimientos de mercado del club, Rubén Burgos tiene asegurada en la figura de Kendra Chery (1,87) un recambio de garantías, en una operación marcada por la próxima salida de Coffey y que había que ejecutar ya para estar dentro del cierre de mercado. La francesa, recién fichada el pasado 24 de febrero, fue el descarte en el último partido ante el Cadí La Seu en el Roig Arena al tener ahora 13 jugadoras en plantilla, pero si su adaptación es buena, apunta a ser una jugadora clave en el resto de la temporada, en una LF Endesa que ya conoce tras haber jugado en el Hozono Global Jairis.