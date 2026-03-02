Brancou Badio roza el triple-doble con Senegal

Tal y como hizo en el partido del sábado ante Madagascar, Brancou Badio volvió a ser el líder de Senegal en el encuentro que midió a su selección ante la República Democrática del Congo y que acabó con victoria para 'Los Leones' por 75-56.

El escolta taronja es junto a Isaac Nogués el único que está disputando partidos con su selección, en este caso correspondiente a la segunda ventana de los clasificatorios africanos para la Copa del Mundo. Y suma sus partidos por victorias, después de que Senegal le echara en falta en el primer duelo ante Costa de Marfil, en el que perdieron 80-90 en ausencia del taronja, que no pudo llegar a tiempo al jugar el partido de Euroliga ante el Baskonia un día antes.

Badio, en uno de sus 13 lanzamientos de triple ante la República Democrática del Congo. / FIBA

De recital en recital

Badio ya deslumbró el sábado llegando a un +/- 39 tras sumar 21 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, pero el domingo mejoró sus números y rozó el triple-doble, con 20 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias y 27 de valoración, en un partido en el que sumó también 3 recuperaciones para liderar cada uno de estos apartados estadísticos de su selección, en una actuación más que brillante.

Noticias relacionadas

Segundos en el Grupo B

Una exhibición que permitió a Senegal sumar su segunda victoria en el grupo, que le consolida también en la segunda plaza del Grupo B por detrás de Costa de Marfil. Un rival al que se medirá el 2 de julio, en el primero de los partidos de la próxima Ventana FIBA, una vez terminada ya la temporada con el Valencia Basket, que se podría alargar como mucho hasta el 28 de junio en caso de jugar la final de la Liga Endesa y decidirse en el quinto partido.