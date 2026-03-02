Pérez Llorca: "Lo recomendable es que Valencia Basket no se mueva del hotel"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se encuentra en contacto con los responsables del equipo junior del Valencia Basket que se hallan en Abu Dabi afectados por el cierre del espacio aéreo del país a causa del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

En declaraciones a los periodistas tras firmar este lunes un memorándum con la empresa de cohetes espaciales PLD Space, en Elche, Pérez Llorca ha señalado que esta misma mañana ha mantenido el último de los contactos con los responsables de la delegación del equipo, formada por 33 personas, a quienes ha trasladado que por lo que sabe "lo recomendable es que no se muevan".

Ha señalado que tanto ellos como la Generalitat Valenciana está en comunicación con la embajada de España el país y que se está a la espera "de alguna indicación". "Con la situación tan hostil que hay en estos momentos lo recomendable es tener el espacio (aéreo) cerrado" por "precaución y prudencia", según el president, que también se ha comunicado con los responsables de la delegación valenciana en Abu Dabi el sábado y domingo, según fuentes del Consell.

Contactos con la Euroliga

El equipo júnior del Valencia Basket era uno de los ocho que participaban en un torneo de la Euroliga que fue suspendido tras el inicio de las acciones bélicas, y ha prolongado la estancia en el hotel en el que estaba alojado.

En este sentido, desde Valencia Basket explicaron que están en permanente contacto con las administraciones, así como con la Euroliga, para trabajar en una solución que permita a la expedición taronja regresar a Valencia cuanto antes. Pero reconocieron que la recomendación que siguen es que se mantengan en el hotel se manera segura, mientras el espacio aéreo permanezca cerrado. Así, añadieron que el grupo se encuentra bien dentro del complejo hotelero.

Noticias relacionadas

Además, el conjunto valenciano también tiene abierta distintas alternativas y mira con las distintas compañías aéreas un pasaje para el regreso de las 33 personas atrapadas en Abu Dabi cuando se reabra el espacio aéreo.

Afección a la economía valenciana En cuanto a la incidencia del conflicto bélico en las importaciones y exportaciones de la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca ha señalado que en estos momentos es "difícil de cuantificar" en la medida de que la situación acaba de iniciarse. En todo caso, ha abogado por una solución diplomática para que la tensión "acabe cuanto antes" y se restablezca la normalidad.

Suscríbete para seguir leyendo