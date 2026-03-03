Araújo, Buenavida, Carrera y Fam estarán con España en el Pre Mundial

Las jugadoras de Valencia Basket María Araújo, Elena BuenavidaRaquel Carera y Awa Fam estarán con España en la próxima ventana FIBA para disputar el Pre Mundial, que tendrá lugar del 11 al 17 de marzo en San Juan, Puerto Rico. Las cuatro taronjas han entrado en la lista de las 12 jugadoras que viajarán y jugarán el clasificatorio. Valencia Basket es el club que aporta más jugadoras en esta convocatoria. La selección se concentrará este sábado en Madrid, donde realizará tres sesiones de entrenamiento antes de viajar el lunes a San Juan.

Este torneo clasificatorio tiene como premio uno de los once billetes en juego entre las cuatro sedes: San Juan (Puerto Rico), Lyon-Villeurbanne (Francia), Estambul (Turquía) y Wuhan (China). Ya clasificados se encuentran Alemania, como anfitrión, y Estados Unidos, Bélgica, Australia y Nigeria como campeones de los últimos trofeos continentales.

España, en el grupo B

España está encuadrada en el grupo B y se medirá a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y EE. UU. Cada selección nacional jugará una vez contra cada equipo de su grupo, disputando un total de cinco partidos entre el 11 y el 17 de marzo.

Los tres mejores equipos de cada torneo clasificatorio obtendrán el billete para la Copa del Mundo, junto con el ganador de la Copa Continental. En el torneo clasificatorio en el que participan tanto el campeón de la Copa Continental como la nación anfitriona, Alemania, solo los dos mejores equipos pasarán a la siguiente fase. En el caso del grupo de España en el que las americanas ya están clasificadas, los otros dos mejores conseguirán el billete para el Mundial de Alemania del 4 al 13 de septiembre de este año.