Cantera
El equipo del Valencia Basket retenido en Abu Dabi ya vuela camino de casa
Treinta de los 33 integrantes de la expedición taronja han podido tomar un vuelo gracias a la colaboración de la Euroliga
La expedición taronja se había desplazado a Abu Dabi para participar en la Adidas NexGent y quedó atrapada por el cierre del espacio aéreo
El equipo del Valencia Basket que desde la semana pasada permanecía en Abu Dabi sin poder regresar a casa debido al cierre del espacio aéreo tras el ataque de EEUU a Irán, está ya camino de casa. Fuentes del club han confirmado que la mayor parte de la expecición, excepto 3 de sus miembros (trabajadores del club), ha podido tomar un vuelo con destino a Turquía y desde allí, trasladarse a València donde se espera que aterricen este miércoles. El desplazamiento ha sido posible gracias a la colaboración del club, las autoridades y la Euroliga. La expedición taronja que había viajado a Abu Dabi está compuesta por 33 miembros pero en el avión sólo había 30 plazas disponibles por lo que 3 miembros permanecen aún en Abu Dabi esperando otra oportunidad para embarcar.
Todos están bien
Según aseguraron las fuentes del club, toda la expedición está bien, incluidos los tres trabajadores del Club que permanecen en el hotel, a la espera de que surja una segunda opción y puedan volver también.
El Valencia Basket desplazó un equipo a Abu Dabi la semana pasada para participar en la competición de jóvenes talentos de la Euroliga, Adidas NexGent. Sin embargo, el estallido del nuevo conflicto bélico en Oriente Medio obligaba a la Euroliga a suspender la competición. El cierre del espacio aéreo ha motivado que hasta este martes el equipo haya tenido que permanecer confinado en el hotel del concentración. Ahora, por fin, la pesadilla parece llegar a su fin y se espera que en breve los jugadores y demás miembros de la expedición, lleguen a casa.
Gestiones desde España
Desde que estalló el conflicto, el club taronja ha estado en continuo contacto con los integrantes de la expedición, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas de la zona y la Euroliga. Junto al Valencia BC estaba también retenido en Abu Dabi el Real Madrid, equipo que también había viajado para participar en la competición.
El Lunes la ACB decidía suspender los partidos de la Liga U sub'22 que debían disputar Valencia Basket y Real Madrid este fin de semana ya que muchos de los jugadores estaban confinados en Abu Dabi.
- Sadiq saca los colores a Ron Gourlay y Miguel Ángel Corona en el Valencia CF
- Unai Núñez, un seguro de vida para el Valencia CF: 'Estoy muy cómodo y creo que se ve reflejado en el campo
- El dato que explica la dimensión de Guido en el Valencia CF
- Parte médico del Valencia CF de Agirrezabala: Viaje de emergencia a Vitoria
- El Alavés visitará al Valencia CF con dos bajas importantes
- Así acaba el Valencia CF la jornada 26: la lucha por la permanencia, al rojo vivo
- Parte médico de Copete: lesión y tiempo de baja del central del Valencia CF
- Sergi Canós, Cenk, Alberto Marí, Iker Córdoba... ¿qué pasa con los cedidos por el Valencia CF?