El equipo del Valencia Basket retenido en Abu Dabi ya vuela camino de casa

El equipo del Valencia Basket que desde la semana pasada permanecía en Abu Dabi sin poder regresar a casa debido al cierre del espacio aéreo tras el ataque de EEUU a Irán, está ya camino de casa. Fuentes del club han confirmado que la mayor parte de la expecición, excepto 3 de sus miembros (trabajadores del club), ha podido tomar un vuelo con destino a Turquía y desde allí, trasladarse a València donde se espera que aterricen este miércoles. El desplazamiento ha sido posible gracias a la colaboración del club, las autoridades y la Euroliga. La expedición taronja que había viajado a Abu Dabi está compuesta por 33 miembros pero en el avión sólo había 30 plazas disponibles por lo que 3 miembros permanecen aún en Abu Dabi esperando otra oportunidad para embarcar.

Todos están bien

Según aseguraron las fuentes del club, toda la expedición está bien, incluidos los tres trabajadores del Club que permanecen en el hotel, a la espera de que surja una segunda opción y puedan volver también.

El Valencia Basket desplazó un equipo a Abu Dabi la semana pasada para participar en la competición de jóvenes talentos de la Euroliga, Adidas NexGent. Sin embargo, el estallido del nuevo conflicto bélico en Oriente Medio obligaba a la Euroliga a suspender la competición. El cierre del espacio aéreo ha motivado que hasta este martes el equipo haya tenido que permanecer confinado en el hotel del concentración. Ahora, por fin, la pesadilla parece llegar a su fin y se espera que en breve los jugadores y demás miembros de la expedición, lleguen a casa.

Gestiones desde España

Desde que estalló el conflicto, el club taronja ha estado en continuo contacto con los integrantes de la expedición, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas de la zona y la Euroliga. Junto al Valencia BC estaba también retenido en Abu Dabi el Real Madrid, equipo que también había viajado para participar en la competición.

Noticias relacionadas

El Lunes la ACB decidía suspender los partidos de la Liga U sub'22 que debían disputar Valencia Basket y Real Madrid este fin de semana ya que muchos de los jugadores estaban confinados en Abu Dabi.