Cambio de sede para el Valencia Basket en la última fecha de la Euroliga por la guerra de Irán

El Valencia Basket disputará finalmente en Sarajevo su encuentro como visitante ante el Dubai Basketball, después de que la Euroliga haya autorizado el traslado temporal de los partidos como local de los equipos de Israel y Emiratos Árabes Unidos a sedes neutrales por la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

El choque, correspondiente a la jornada 38 y última de la fase regular, se jugará en el Zetra Arena de la capital bosnia el viernes 17 de abril, a las seis de la tarde. La medida afecta a los clubes de países implicados en la actual crisis bélica, que en los últimos días ha vivido un nuevo repunte tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán y la posterior respuesta iraní contra intereses y aliados en la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos.

Reubicación de sedes

La decisión del organismo continental implica que, hasta el final de la temporada, los equipos señalados deberán actuar como locales fuera de sus fronteras. En este contexto, el Maccabi Tel Aviv fijará Belgrado como sede para sus partidos, mientras que el Hapoel Tel Aviv jugará en Sofía. Por su parte, el Hapoel Jerusalem, que compite en la Eurocopa, también trasladará sus encuentros a la capital serbia.

En el caso del conjunto valenciano, que ya había afrontado sus compromisos ante los equipos israelíes, el único desplazamiento pendiente era el duelo ante el club de Dubái, ahora reubicado en Bosnia y Herzegovina.