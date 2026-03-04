El junior del Valencia Basket llega a Manises

A las 10:30 horas de este miércoles 4 de marzo ha aterrizado en Manises el equipo junior del Valencia Basket que desde la semana pasada permanecía retenido en Abu Dabi debido al cierre del espacio aéreo motivado por la ofensiva bélica de EEUU a Irán.

En esta primera expedición llegaban a Valencia 30 de los 33 integrantes de la expedición taronja. Los tres restantes, integrantes del cuerpo técnico y el fisio del equipo también están ya rumbo a casa. El grueso del equipo que ha aterrizado en Manises partía el martes desde Abu Dabi con destino a Estambul y desde allí ha volado a Valencia. Los 3 miembros de la expedición que se quedaron en Abu Dabi debido a problemas de espacio en el vuelo, finalmente pudieron coger este miércoles un vuelo con destino a Londres y desde allí llegarán a Valencia en las próximas horas.

Los jugadores de Valencia Basket llegan a Manises / Germán Caballero

La expedición del Valencia Basket que ha permanecido junto al equipo junior y el cuerpo técnico se habían desplazado también a Abu Dabi varios familiares, padres de los jugadores que han compartido estos días de confinamiento en el hotel con el equipo. Otros muchos familiares se dieron cita en la terminal de llegadas de Manises para recibir a la expedición.

Hay que recordar que el equipo junior del Valencia Basket se desplazó la semana pasada a Abu Dabi para participar en el torneo de jóvenes talentos de la Euroliga, Adidas Next Generation que no pudo celebrarse y se suspendió debido al conflicto bélico.

El entrenador del equipo, Gonzalo Muinelo, ejerció de portavoz de la expedición y explicó a los numerosos medios desplazados a Manises, la odisea vivida en Abu Dabi: "Lo hemos vivido con incertidumbre, no saber cuándo vamos a volver. El club estaba muy pendiente de nosotros y trabajando para volver lo antes posible. No había intranquilidad, los habitantes hacían vida normal, escuchabas algunas explosiones, pero ver, no veíamos nada".

Germán Caballero

"Crear rutinas, dinámicas de grupo, darle normalidad y que se sientan arropados por sus compañeros y el staff", explica sobre cómo han pasado estos días. "Fue una enorme alegría y ver la ilusión de los chavales de volver a casa", sentenció Muinelo recién llegado a Manises.